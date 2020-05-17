محرز يعلق بعد تصريحاته عن الجماهير المغربية التي وصفت بـ "المستفزة"

علق النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على الاتهامات الموجهة له بشأن إثارة خلاف بين جماهير الكرة في بلاده والمغرب.

وقال الصحفي الفرنسي باتريك جولارد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "محرز يفتعل أزمة كروية جديدة بين الجزائر والمغرب عن غير قصد".

وردا على ذلك قال محرز، عبر حسابه بـ"تويتر": "شكرا باتريك، لا يوجد أي مشكلة جديدة، فأنا من أم مغربية، والجزائر والمغرب دائما في القلب".

وتابع نجم مانشستر سيتي، "لا يوجد فارق بين الجزائر والمغرب، فقط نحن نفضل أن يكون الفوز من نصيبنا، وليس من نصيب الآخرين".

Merci Patrick aucune polémique même.. ma mère est marocaine on est ensemble 🇩🇿🇲🇦 🙏🏼❤️ (bon juste on préfère quand c'est nous qui gagnons et pas les autres 😂) https://t.co/KKxivEfShf — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 16, 2020

كان رياض محرز أثار غضب الجماهير المغربية، بتصريحاته التي وصفتها مواقع مغربية بـ"المستفزة".

وخرج محرز في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وتحدث فيه عن تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

وقال محرز: "التتويج والكأس للشعب الجزائري فقط، وربما بعض التونسيين، أما المغاربة فلا نحتاج لتشجيعهم".

وتابع قائلا: "لا داعي لفرحة الجماهير المغربية ولا أهتم بتشجيعهم لنا، ولا فرحتهم واحتفالهم بفوز الجزائر على السنغال في نهائي أمم أفريقيا".



واستمر مهاجم مانشستر سيتي، قائلا: "المغاربة انزعجوا من فوز الجزائر بالبطولة، إنهم يروننا دائما مزعجين ونتحدث كثيرا. هذا التتويج انتصار للجزائر وليس للمغرب".

واستدرك محرز، قائلا: "عندما تلعب الجزائر أنا شخصيا أعلم أن بعض الجاليات في باريس وضواحيها ليسوا معنا، هل تظن أن المغاربة يشجعونا؟ ليسوا كذلك ربما التونسيين يشجعوننا لكن المغاربة لا".

وهاجمت مواقع مغربية عديدة رياض محرز، ووصفت تصريحاته بالمستفزة، خاصة وأن لمحرز نفسه أصول مغربية ناحية والدته.