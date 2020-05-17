50 شخص في آن واحد..."فيسبوك" يطلق ميزة "مسنجر رومز" لمحادثات الفيديو

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خدمتها الجديدة "مسنجر رومز" لدردشات الفيديو الجماعية بعد أيام من الإعلان عنها، في محاولة لدخول هذا المجال الذي شهد تطورا كبيرا خلال فترة أزمة "كورونا" والعمل من المنزل والحجر الصحي في معظم دول العالم.

الخدمة الجديدة أصبحت متاحة في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بدءا من الخميس 14 أيار/مايو، وفي باقي دول العالم خلال الأيام القادمة.

وعلق المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، على صفحته، قائلا "مع بقاء الكثير من الأشخاص في المنزل في جميع أنحاء العالم، نعتمد جميعاً على الدردشة المرئية لنشعر أننا حاضرون مع الأشخاص الذين يهمنا أمرهم"، وأضاف: "بالنسبة لمجموعات الفيديو الكبيرة، فإن معظم خدمات الفيديو (الأخرى) مصممة للعمل وليس للتفاعلات الاجتماعية، فإن مسنجر رومز مصمم للتفاعلات الاجتماعية".

وتتميز خدمة "مسينجر روومز" بأنها تتيح تواصل 50 شخصا في آن واحد على حد تعبير زوكربيرغ. وفي حين تتوفر الخدمة في البداية عبر فيسبوك وتطبيق "فيسبوك مسنجر"، ستقوم الشركة بتوسيعها لتشمل واتساب وإنستغرام أيضا.

لتصبح "فيسبوك" منافسا قويا لخدمة التواصل عبر الفيديو المعروفة في تطبيق "زووم".