وجبة إفطار أثناء عملية جراحية للدماغ تجتاح مواقع التواصل السعودية... صورة

قدمت إدارة مستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد الشكر للطبيب السعودي عبد الرزاق الهزيمي بعد أن قام بإجراء عملية جراحية أنقذ خلالها حياة مريض أربعيني يعاني نزيفًا دماغيًا، في لقطة لاقت الاعجاب من أغلب المغردين السعوديين.

ونشر الطبيب صورة له وهو يفطر وقت آذان المغرب بعد انقاذه لحياة المريض، فانتشرت الصورة بكثرة وتداولها عدة مغردون عبر "تويتر"، وانهالت عليه بعدها الكثير من تعليقات المديح والدعاء.

وكتب الطبيب عبد الرزاق الهزيمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إفطار بغرفة العمليات ولله الحمد أثناء إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني من نزف دماغي إثر تشوهه بأحد الأوعية الدموية الدماغية، كتب الله أجر جميع الزملاء".

إفطار بغرفة العمليات ولله الحمد أثناء إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني من نزف دماغي إثر تشوهه بأحد الأوعية الدموية الدماغية ، كتب الله أجر جميع الزملاء ..@pamh_arar @public_arar @tfrabiah pic.twitter.com/pUSjabZJSE — د/ عبدالرزاق الهزيمي (@Dr_Abdulrazaq93) May 16, 2020

يذكر أن الهزيمي هو رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، ومشرف أقسام جراحة المخ والأعصاب بمنطقة الحدود الشمالية.