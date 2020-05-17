اليوم تبين أنه كان حاملا للفيروس.. قبضت عليه الشرطة البريطانية بعد أن تسبب بوفاة موظفة عمدا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، الأحد، أن الضباط استجوبوا مشتبها به بشأن واقعة وفاة عاملة بالسكك الحديدية بمرض "كوفيد-19" بعد أن "بصق عليها" الرجل قائلا إنه حامل للفيروس.

وقال اتحاد العاملين بالسكك الحديدية، يوم الثلاثاء الماضي: إن "بيلي موجينجا (47 عاما) التي تعمل بمكتب التذاكر في محطة قطارات فيكتوريا، إحدى أزحم المحطات في لندن، كانت تؤدي عملها في مارس/آذار عندما بصق عليها رجل تأكد إنه يحمل فيروس كورونا المستجد وسعل في وجهها ووجه زميلة لها" لحسب مانشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومرضت المرأتان بعد بضعة أيام ونقلت موجينجا، التي تعاني من مرض تنفسي ، إلى مستشفى ووضعت على جهاز تنفس صناعي. وتوفيت يوم الخامس من أبريل/نيسان بعد 14 يوما من واقعة "البصق".

وقالت متحدثة: "جرى استجوابه اليوم بحذر في مركز شرطة بلندن".

وأضافت: "سيستمر المحققون في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الواقعة".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، إن وفاة موجينجا، وهي أم لابن في الحادية عشر من عمره، بالـ"مأساوية".

وأضاف "حقيقة أنها تعرضت للاعتداء أثناء قيامها بعملها مروعة".