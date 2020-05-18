"النهاية" يحدث عاصفة على تويتر بمشهد "العصير"... فيديو

وأثني رواد موقع تويتر على الحبكة الدرامية للمسلسل الذي أثار الجدل منذ عرضه في بداية شهر رمضان، مؤكدين أن مسلسلات الفنان يوسف الشريف دائما تكون رائعة.
يوسف الشريف ومشهد العصير
وتشهد الحلقة 25 من مسلسل النهاية بمواجهة بين المهندس زين "ورجل من قوات الأمن ليبلغه بعدم تناول المشروب الذي يتعمد جميع من في الواحة أن يتناوله، حيث يوجد به دواء قادر على تدمير خلايا المخ، مما يجعل الجميع ينسى الأحداث الماضية.
زين غفّل المهندس شاكر ومشربش العصير! 😂— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 18, 2020
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ويظهر شاكر خلال أحد المشاهد وهو يطلب من زين أن يتناول العصير، ليقوم زين بتبديل الأكواب، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من رواد موقع تويتر.
شاكر يكشف لـ أدهم خطورة العصير اللي بيشربه زين 😲#النهاية#خلي_رمضانك_ON— ON E (@ONENT) May 18, 2020
تابعوا مسلسل النهاية يوميا الساعة 10:15 مساءً حصريا علي #ON pic.twitter.com/aewRhyUKaf
انتهاء تصوير المسلسل
أعلن الفنان حسام داغر، أحد أبطال مسلسل النهاية انتهاء التصوير من العمل التلفزيوني، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف.
ونشر داغر، صورة من المشهد الأخير له في مسلس النهاية عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليها قائلا: "اليوم.. فركش النهاية".
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يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.
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