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    المقاتل حبيب نورمحمدوف

    نورمحمدوف يكشف حالة والده الصحية ويوجه رسالة لمتابعيه

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    أكد المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، إصابة والده، ومدربه في نفس الوقت، عبد المناف نورمحمدوف، البالغ 57 عاما، بفيروس كورونا المستجد، واصفا حالته الصحية بالحرجة.

    وفضل نورمحمدوف عدم التعليق في البداية على وضع والده الصحي، إلا أنه أفاد مؤخرا بأن وضع والده "صعب للغاية" طالبا من المتابعين له ولوالده الصلاة من أجله.

    وقال البطل الروسي على حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص حول العالم "حالة الوالد الصحية صعبة للغاية، فهو يعاني من مضاعفات في القلب على خلفية إصابته بالفيروس، حيث أجريت له عملية قلب قبل عام، نسأل الله أن يعيده لنا... شكراً جزيلاً لكل من يكتب ويدعم ويسأل عنه".

    كما دعا حبيب الجميع إلى الالتزام بالحجر الصحي للحد من انتشار الفيروس وخصوصا مواطني جمهورية داغستان الروسية التي ينحدر منها.

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    🤲

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

    يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو/ أيار الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

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    my big Brother Abdulmanap , he is a definition of Mountain Great , when he walk people stop , when he talk people listen ,when he adores you make people happy , a true leader not only in martial arts but in life also .This Man is not just a coach , he is a father , a brother to so many people . He have changed so many people lives . I work with so many his students and they all are amazing human beings , they have best manners and they are loyal . This Man not only creates champions , he creates good human beings with great character I had a chance to meet this Man 2 times , and each time we met it was a competition and he always won because this Man knows how to win , no only by power but by love , by knowledge , by being a wise I love you my Brother , we are all fighting Мой старший Брат Абдулманап, он настоящий Горец , когда он проходит мимо люди останавливаются , когда он говорит люди молча слушают , когда он заботится о тебе , это делает людей счастливыми , настоящий Лидер , не только в боевых искусствах , но и по жизни .Он не просто тренер , для многих он Отец , Брат , он изменил жизни многих людей . Я работаю с многими его учениками и все они замечательные люди , все хорошо воспитаны и все верны друг другу. Абдулманап создает не только чемпионов , но и порядочных людей вообщем . Мне выпал шанс увидиться с ним дважды и каждый раз мы соревновались и он побеждал , потому что он знает как побеждать ,не только силой , но и любовью , знаниями и мудростью . Я люблю тебя Старший Брат , мы все сейчас боремся @frujuice_athletics

    Публикация от Ali (@aliabdelaziz000)

    يعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

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