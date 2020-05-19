بعد زيادة أعراضه… ما هي الأغذية الغنية بالبوتاسيوم في الجسم؟

يعد البوتاسيوم من المعادن المهمة لجسم الإنسان، فهو معدن موجود في الأطعمة التي نتناولها بشكل طبيعي، كونه يساعد في مجموعة من وظائف الجسم الأساسية مثل ضغط الدم وتوازن الماء في الجسم والهضم وإيقاع نبضات القلب.

وأكد الموقع الإلكتروني الطبي "webteb"، أن نقص معدن البوتاسيوم له أسباب عدة، أبرزها إمداد الجسم بكمية قليلة من المعدن، وتصريف الجسم له بشكل متزايد حيال نقص السوائل الشديد، كما هو الحال عند حالات الإسهال والقيء والتعرق الشديد، وتناول الأدوية المدرة للبول.

وتختلف أعراض نقص البوتاسيوم في الدم من شخص إلى آخر وهي لا تظهر، عادة، إلا بعد أن ينخفض مستوى البوتاسيوم ليصبح أقل من 3 ماك/ لتر، مثل التقلصات العضلية وارتفاع ضغط الدم والشعور بالعطش الشديد، ومتاعب القلب، مثل اضطرابات نظم بطينية في القلب، ومتاعب الهضم كالإمساك وآلام البطن والانتفاخ، بالإضافة إلى أعراض أخرى، مثل الصداع والدوار والشعور العام بالإرهاق والإعياء.

ويحتاج الجسم إلى البوتاسيوم بجرعة يومية تبلغ 4000 ملليغرام بالنسبة للبالغين، في حين تتراوح الكمية بين 1000 و4000 ملليغرام بالنسبة للأطفال والمراهقين حسب العمر.

تشمل الأغذية الغنية بالبوتاسيوم في الفواكه، مثل المشمش، الموز، الكيوي، البرتقال، والأناناس، وكذلك في الخضروات، مثل الخضر الورقية، الجزر والبطاطس، واللحوم الخالية من الدهون، والحبوب، مثل الفاصوليا والمكسرات.