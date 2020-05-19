هل ينتقل علي معلول لاعب الأهلي المصري إلى الهلال السعودي؟

علق أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، على ما تردد خلال الساعات الماضية من انتقال الدولي التونسي، على معلول، ظهير أيسر الفريق إلى الهلال السعودي.

ونقل الموقع الإلكتروني "اليوم السابع"، مساء اليوم، الثلاثاء، على لسان أمير توفيق، نفيه تلقي النادي الأهلي المصري أي عروض رسمية من الهلال السعودي تقضي بالتعاقد مع علي معلول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح توفيق أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، مشددا على أن الأهلي لم يتلق عروضا رسمية ولا شفهية لضم الظهير الدولي التونسي الذي يتمسك به النادي لحاجة الفريق لجهوده.

كانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت إلى أن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي المصري من أجل التعاقد مع على معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الموقع الإلكتروني " Tunisie Numérique"، فقد أكد أن إدارة الأهلي تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال السعودي، بدعوى أن اللاعب التونسي يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسري، رينيه فايلر.