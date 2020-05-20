تحذير من زيارة أطباء الأسنان

حذر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، من زيارة أطباء الأسنان، وأكد ضرورة تأجيل الزيارات غير العاجلة لهم وكذلك العمليات الجراحية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نقلت صحيفة "عاجل" عن المركز تأكيده السماح فقط بالزيارات الطارئة لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أنه من الضروري العناية بالأسنان أثناء الجائحة، ورؤية الطبيب فقط في حالة الطوارئ الحقيقية.

يشار إلى أنه لا يوجد تعريف ثابت لحالة طوارئ الأسنان، ولكن من المشاكل التي قد تتطلب رعاية فورية: كسر الأسنان، والتورم، والألم الذي لا يمكن معالجته بالأدوية دون وصفة طبية، وفي حالة إذا كانت لديك مشكلة بسيطة مثل التجويف، يجب عليك الاهتمام بأسنانك من خلال تنظيفها بشكل صحي.

ويجب تنظيف الأسنان يوميًا مرتين على الأقل باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستخدام الخيط واتباع نظام غذائي صحي، وإذا لاحظت شيئًا في فمك تعتقد أنه مختلف، مثل كتلة أو نتوء، وبقعة بيضاء، وبقعة حمراء، يجب رؤية الطبيب فورا.

في سياق متصل، كشفت دراسة جديدة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يمكن أن يساعد في الحماية من فيروس كورونا المستجد.

فوفقا لصيحفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأستاذ في جامعة بريستول وطبيب أسنان مارتن أدي، قال إن معجون الأسنان يحتوي على نفس المنظفات التي تُشبه جل الغسيل اليدوي، ويمكن أن يعمل كوقاية لمدة 3-5 ساعات بعد الاستخدام، وأكد أن غسل الأسنان لمدة دقيقتين قبل الخروج إلى الهواء الطلق، يمكن أن يمنع الإصابة بالمرض أو نشره.

وأضاف آدي، "أنه كان من المهم غسل اليدين لوقف الفيروس الذي يصيب الإنسان عن طريق لمس الوجه، ولم يقم أحد بالتأكيد على أهمية نظافة الفم أيضًا".

ونصح البروفيسور آدي بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة قبل الخروج للتسوق أو ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أنه يجب على موظفي الخدمة الصحية البريطانية أيضًا تنظيف الأسنان قبل ارتداء المعدات الواقية.