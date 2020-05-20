محمد صلاح وابنته مكة يجريان مكالمة مرئية مع أطفال مصريين... فيديو

أجرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وابنته مكة، مكالمة فيديو مع أطفال مصريين، دار الحديث خلالها حول أسرار وكواليس مسيرته الاحترافية.

ونشرت شركة فودافون مقطع الفيديو عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهر في مقطع مدته حوالي 7 دقائق برفقة ابنته مكة، وأطفال في سن 11 سنة، وردّ محمد صلاح على أسئلة الأطفال التي وجهت إليه خلال مكالمة الفيديو التي نسقتها الشركة لنجم ليفربول ومعجبيه من الأطفال.

وجاء ضمن المكالمة التي نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، سؤال عن فترة الإجازة المفضلة بالنسبة إليه، وقال: "أحب أن أقضي حوالي 5 أيام أو أسبوع بمفردي لتصفية ذهني عقب قضاء الفترة الأولى من الإجازة برفقة أسرتي وزيارة أهلي".

وعن كلمة السر التي تحول الفتاة إلى نجمة في كرة القدم، قال: "عليك أن تؤمن بالحلم لأن الموضوع صعب ومعقد أحيانا خاصة للفتيات، لكن عليها أن تؤمن بالحلم وتقاتل من أجله".