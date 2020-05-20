خلال بث مباشر... مذيعة مصرية شهيرة تبكي بسبب الشيخ صالح كامل

وخلال بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام"، مساء أمس الثلاثاء، بكت الإعلامية المصرية بسبب وفاة الشيخ صالح كامل، وقدمت العزاء للفنانة المصرية صفاء أبو السعود وبناتها.
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#سر_نزول_وزن_زوجة_أخوى#(إعلان) @dait_zan اخوي تزوج وحده من دخلت علينا تتهايط 😌بجسمها وشوفو لي عندي ماتطولونه😏وكانت تقولها صراحة بوجيهنا لو اخوكم يقبل يبدل أخواته 😨بدلتهم طبعا تقاطعناومعها وصارت مشاكل كبيرة بينا وبينها وكل السبب أنها تعد عدتها لكلام ناس ويهمها الشكل الخارجي فقط كيف الصورة الخارجية طالعة للناس ولصديقاتها اللي نفس أخلاقها ماجربت تدخل معنا بجمعاتنا او تزورنا بنفس طيبة ابدا صاده كاشة بيوم نفاسها👼🏻 .. وامي قالت روحي طمني عليه دخلت شقته ولفتني على الكوميدينة كرتون بيها منتجات عليه أسم اخذتلو صورة عن غفلة من اخوي ونزلت لامي وبحثت عنهم وتواصلت مع اللي تبيعون وطلبت الي ولاخواتي وانصدمت كان فيها منتجات فيها فيتامينات تقوي الشعر💇🏼♀️ وتحسن البشرة 😊جربتها مع اخواتي وكانت النتائج بطلةجدا وبدينا رياضة وتمارين بلمنزل وزادت جمال على جمال بعد شهرين جات زوجة اخوي زيارة لأمي وقالت المشد لي تحطونه شيلوه قالت لله يسلم لنا ام ايه ومنتجاتها 😄😲 وجهها الوان وطلعت زعلانه☹️ والحمدلله اخوي مرض وكشفت سرها وهذاى حساب ام أيه ربي يجزاها الخير تابعتنا وعطتنا انظمة مع الكبسولات @dait_zan ✨ للتواصل واتس 00971551385422 ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ #احلام_الشامسي#بلقيس_فتحي#حليمه_بولند #فرح_الهادي#ماجد_المهندس#دينا_بطمه#بثينه_الرئيسي#راشد_الماجد#الهام_علي#الرياض #نهى_نبيل #الهام_الفضاله #شيماء_علي الدكتوره_خلو#اصاله_نصري #وندرلاند#مها_محمد#دانه_الطويرش #فوز_الفهد#ياسمين_صبري #الاء_الهندي#أمل_الأنصاري#نوره_العميري #رمضان#نانسي_عجرم #نادين_نجيم#موسى_الخنيزي #نسيم_حبتور#كورونا#نوره_العميري
وقالت الشربيني "أول مرة أفكر اطلع لايف من غير مكياج ورموش وأول مرة أخرج من البيت أصلا من فترة طويلة.. حاجة بؤس أوي.. لكن كلنا بنمر بلحظات مش حلوة وبتعدي".
وأفادت وسائل إعلام سعودية، مساء أول أمس الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل.
ونعاه العديد من المشاهير والشخصيات الشهيرة في العالم العربي، مثل الداعية السعودي عائض القرني والفنان محمد هنيدي والفنانة يسرا والإعلامي عمرو أديب.
كما نعته مجموعة "دلة البركة" التي أسسها الراحل صالح كامل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وهي من أكبر مجموعات الأعمال السعودية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وغرد الحساب الرسمي لمجموعة "دلة البركة": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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