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    رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

    خلال بث مباشر... مذيعة مصرية شهيرة تبكي بسبب الشيخ صالح كامل

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    ظهرت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، في بث مباشر، لتقديم واجب العزاء للفنانة صفاء أبو السعود، في وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل.

    وخلال بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام"، مساء أمس الثلاثاء، بكت الإعلامية المصرية بسبب وفاة الشيخ صالح كامل، وقدمت العزاء للفنانة المصرية صفاء أبو السعود وبناتها.

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    #سر_نزول_وزن_زوجة_أخوى#(إعلان) @dait_zan اخوي تزوج وحده من دخلت علينا تتهايط 😌بجسمها وشوفو لي عندي ماتطولونه😏وكانت تقولها صراحة بوجيهنا لو اخوكم يقبل يبدل أخواته 😨بدلتهم طبعا تقاطعناومعها وصارت مشاكل كبيرة بينا وبينها وكل السبب أنها تعد عدتها لكلام ناس ويهمها الشكل الخارجي فقط كيف الصورة الخارجية طالعة للناس ولصديقاتها اللي نفس أخلاقها ماجربت تدخل معنا بجمعاتنا او تزورنا بنفس طيبة ابدا صاده كاشة بيوم نفاسها👼🏻 .. وامي قالت روحي طمني عليه دخلت شقته ولفتني على الكوميدينة كرتون بيها منتجات عليه أسم اخذتلو صورة عن غفلة من اخوي ونزلت لامي وبحثت عنهم وتواصلت مع اللي تبيعون وطلبت الي ولاخواتي وانصدمت كان فيها منتجات فيها فيتامينات تقوي الشعر💇🏼‍♀️ وتحسن البشرة 😊جربتها مع اخواتي وكانت النتائج بطلةجدا وبدينا رياضة وتمارين بلمنزل وزادت جمال على جمال بعد شهرين جات زوجة اخوي زيارة لأمي وقالت المشد لي تحطونه شيلوه قالت لله يسلم لنا ام ايه ومنتجاتها 😄😲 وجهها الوان وطلعت زعلانه☹️ والحمدلله اخوي مرض وكشفت سرها وهذاى حساب ام أيه ربي يجزاها الخير تابعتنا وعطتنا انظمة مع الكبسولات @dait_zan ✨ للتواصل واتس 00971551385422 ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ #احلام_الشامسي#بلقيس_فتحي#حليمه_بولند #فرح_الهادي#ماجد_المهندس#دينا_بطمه#بثينه_الرئيسي#راشد_الماجد#الهام_علي#الرياض #نهى_نبيل #الهام_الفضاله #شيماء_علي الدكتوره_خلو#اصاله_نصري #وندرلاند#مها_محمد#دانه_الطويرش #فوز_الفهد#ياسمين_صبري #الاء_الهندي#أمل_الأنصاري#نوره_العميري #رمضان#نانسي_عجرم #نادين_نجيم#موسى_الخنيزي #نسيم_حبتور#كورونا#نوره_العميري

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    وقالت الشربيني "أول مرة أفكر اطلع لايف من غير مكياج ورموش وأول مرة أخرج من البيت أصلا من فترة طويلة.. حاجة بؤس أوي.. لكن كلنا بنمر بلحظات مش حلوة وبتعدي".

    صالح كامل
    © AP Photo / MURAD SEZER
    ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن قرابتها لصالح كامل
    وأضافت "شكلي تعبان منمتش من امبارح خالص، متقلقوش أنا كويسة أنا زي الفل هو بس الواحد لما حد يموت أو بيفقد حد بيبقا متضايق وده طبيعي.. أنا راجعة من عزاء الشيخ صالح كامل، توفى في أيام مفترجة ادعو له ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ودّوا بعض يا جماعة لأن الموت صعب".

    و​أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء أول أمس الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل.

    ونعاه العديد من المشاهير والشخصيات الشهيرة في العالم العربي، مثل الداعية السعودي عائض القرني والفنان محمد هنيدي والفنانة يسرا والإعلامي عمرو أديب.

    كما نعته مجموعة "دلة البركة" التي أسسها الراحل صالح كامل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وهي من أكبر مجموعات الأعمال السعودية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

    وغرد الحساب الرسمي لمجموعة "دلة البركة": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    صالح كامل, الشيخ صالح كامل
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