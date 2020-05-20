خلال بث مباشر... مذيعة مصرية شهيرة تبكي بسبب الشيخ صالح كامل

ظهرت الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، في بث مباشر، لتقديم واجب العزاء للفنانة صفاء أبو السعود، في وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل.

وخلال بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام"، مساء أمس الثلاثاء، بكت الإعلامية المصرية بسبب وفاة الشيخ صالح كامل، وقدمت العزاء للفنانة المصرية صفاء أبو السعود وبناتها.

وقالت الشربيني "أول مرة أفكر اطلع لايف من غير مكياج ورموش وأول مرة أخرج من البيت أصلا من فترة طويلة.. حاجة بؤس أوي.. لكن كلنا بنمر بلحظات مش حلوة وبتعدي".

وأضافت "شكلي تعبان منمتش من امبارح خالص، متقلقوش أنا كويسة أنا زي الفل هو بس الواحد لما حد يموت أو بيفقد حد بيبقا متضايق وده طبيعي.. أنا راجعة من عزاء الشيخ صالح كامل، توفى في أيام مفترجة ادعو له ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، ودّوا بعض يا جماعة لأن الموت صعب".

و​أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء أول أمس الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل.

ونعاه العديد من المشاهير والشخصيات الشهيرة في العالم العربي، مثل الداعية السعودي عائض القرني والفنان محمد هنيدي والفنانة يسرا والإعلامي عمرو أديب.

كما نعته مجموعة "دلة البركة" التي أسسها الراحل صالح كامل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وهي من أكبر مجموعات الأعمال السعودية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وغرد الحساب الرسمي لمجموعة "دلة البركة": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".