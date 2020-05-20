"إم بي سي" تحقق إنجازا عالميا بنسبة مشاهدات قياسية

وقالت مجموعة "إم بي سي" في بيان لها حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن المجموعة وصلت إلى هذا التصنيف العالمي بعد أن حققت 2.5 مليار مشاهَدة عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال أبريل/نيسان 2020
جاء ذلك وفقاً لأحدث النتائج الصادرة عن Tubular Labs العالمية المتخصصة، لشهر أبريل 2020.
وقفزت "إم بي سي" 13 مركزاً، لتنتقل بذلك من المركز 32 إلى المركز 19، وتدخل ضمن قائمة "العشرين" لأكثر المنصات الإعلامية والترفيهية العالمية مشاهدةً.
أما أول 5 شركات في صدارة الترتيب العالمي لشهر أبريل 2020 فهي: The Walt Disney Company، و ViacomCBS، و Comcast، و WarnerMedia، TheSoul Publishing
وبالعودة تحديداً إلى دراسة Tubular Labs لشهر أبريل من العام الحالي، حققت مجموعة “إم بي سي” نمواً في المشاهدات عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي انعكس بواقع نحو 2.5 مليار مشاهَدة "فيديو اجتماعي" (social media views)، وذلك مقارنة بـ 1.6 مليار مشاهدة في شهر مارس 2020، ما يترجم على أنه نمو شهري قياسي بنسبة + 58%
وبحسب النتائج الصادرة عن Tubular Labs في الدراسة نفسها لشهر أبريل 2020، يمكن تتّبع ورصد النمو الذي شهدته مجموعة “إم بي سي” في مشاهدة محتوى الفيديو عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق الآتي:
• يوتيوب: نمو المشاهدات بنسبة 37.5%
• فيسبوك: + 76.6%
• إنستغرام: + 94.8%
• تويتر: + 53.8%
يتّضح من معدلات النمو الكبيرة هذه بأنها تعكس موسم الذروة الرمضاني وعيّنة من بضعة أيام للاداء المتفوق لقنوات “إم بي سي” التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.
وحصدت “إم بي سي” أكثر من 50% من الحصة السوقية للمشاهدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بموازاة ريادتها المستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا (مصر)، والأسواق الرئيسية الأخرى.
يذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجاز آخر كانت مجموعة “إم بي سي”" قد حققته خلال العام الفائت 2019، حيث تبوأت آنذاك المركز 37 عالمياً، والأول في الشرق الأوسط، لأكبر عدد من المشاهدات، من بين نحو 3200 اسماً من كبار صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.
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