"إم بي سي" تحقق إنجازا عالميا بنسبة مشاهدات قياسية

حققت مجموعة "إم بي سي" إنجازا عالميا، حيث حلت ضمن قائمة الشركات الإعلامية الـ 20 الأكثر مشاهدةً حول العالم لمحتوى الفيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مجموعة "إم بي سي" في بيان لها حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن المجموعة وصلت إلى هذا التصنيف العالمي بعد أن حققت 2.5 مليار مشاهَدة عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال أبريل/نيسان 2020

جاء ذلك وفقاً لأحدث النتائج الصادرة عن Tubular Labs العالمية المتخصصة، لشهر أبريل 2020.

ووفقًا للتقرير الذي صدر حديثاً عن Tubular Labs، المؤسسة العالمية المتخصّصة بقياس وتحليل وتصنيف نسب مشاهدة الفيديوهات على مختلف المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد حققت مجموعة “إم بي سي” نمواً كبيراً مقارنة بشهر مارس/آذار من العام الحالي 2020.

وقفزت "إم بي سي" 13 مركزاً، لتنتقل بذلك من المركز 32 إلى المركز 19، وتدخل ضمن قائمة "العشرين" لأكثر المنصات الإعلامية والترفيهية العالمية مشاهدةً.

أما أول 5 شركات في صدارة الترتيب العالمي لشهر أبريل 2020 فهي: The Walt Disney Company، و ViacomCBS، و Comcast، و WarnerMedia، TheSoul Publishing

وبالعودة تحديداً إلى دراسة Tubular Labs لشهر أبريل من العام الحالي، حققت مجموعة “إم بي سي” نمواً في المشاهدات عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي انعكس بواقع نحو 2.5 مليار مشاهَدة "فيديو اجتماعي" (social media views)، وذلك مقارنة بـ 1.6 مليار مشاهدة في شهر مارس 2020، ما يترجم على أنه نمو شهري قياسي بنسبة + 58%

وبحسب النتائج الصادرة عن Tubular Labs في الدراسة نفسها لشهر أبريل 2020، يمكن تتّبع ورصد النمو الذي شهدته مجموعة “إم بي سي” في مشاهدة محتوى الفيديو عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق الآتي:

• يوتيوب: نمو المشاهدات بنسبة 37.5%

• فيسبوك: + 76.6%

• إنستغرام: + 94.8%

• تويتر: + 53.8%

تجدُر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تشمل أرقام المشاهدات العائدة إلى Snapchat و TikTok، والتي تحقّق “إم بي سي” من خلالهما نجاحات إضافية ضخمة تسجّل لها.

يتّضح من معدلات النمو الكبيرة هذه بأنها تعكس موسم الذروة الرمضاني وعيّنة من بضعة أيام للاداء المتفوق لقنوات “إم بي سي” التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

وحصدت “إم بي سي” أكثر من 50% من الحصة السوقية للمشاهدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بموازاة ريادتها المستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا (مصر)، والأسواق الرئيسية الأخرى.

يذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجاز آخر كانت مجموعة “إم بي سي”" قد حققته خلال العام الفائت 2019، حيث تبوأت آنذاك المركز 37 عالمياً، والأول في الشرق الأوسط، لأكبر عدد من المشاهدات، من بين نحو 3200 اسماً من كبار صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.