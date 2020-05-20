8 حيل "رائعة" لجعل مذاق مياه الشرب أفضل

يعتبر الماء المكون الأساسي للجسم البشري، حيث يشكّل ما يتراوح بين 50 إلى 70 في المائة من وزن الإنسان، كما أن شرب الماء يعد أمرا ضروريا للحفاظ على جسم سليم ومليء بالطاقة.

يعلم الكثيرون أهمية شرب الماء وفوائده من أجل صحة أفضل، لكن الكثير منا لا يجدون شرب الماء العادي أمرا ممتعا، في هذا التقرير نستعرض بعض الحيل البسيطة لجعل مياه الشرب أكثر جاذبية، بحسب موقع Bright Side الأمريكي.

يمكنك القيام بذلك فقط عن طريق إضافة مكونات مختلفة، وذلك للحصول مشروبات صحية، ومن السهل اتباع الخطوات في جميع "الوصفات"؛ فكل ما عليك سوى تقطيع المكونات والضغط عليها قليلًا لإخراج عصارتها ووضعها في بعض الماء وتركها في الثلاجة.

الليمون والفراولة

قطّع نصف ليمونة إلى شريحتين، أضف كوب من الفراولة المقطعة. قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارته. أضف القليل من إكليل الجبل (اختياري) وصب بعض الماء.

البرتقال والليمون

ضع شرائح من البرتقال والليمون الحامض والليمون العادي في برطمان. قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارتها. أضف بعض النعناع، ثم أضف الماء.

Sugary drinks are linked to obesity and type 2 diabetes. If you aren't a fan of plain water, add flavor with slices of orange, lemon, lime, watermelon, or cucumber.#Health #Fitness #Type2Diabetes pic.twitter.com/3wp7lTYhF3 — Dr. LaFarra (@DrLaFarraMD) May 20, 2020

النعناع والأناناس

ستحتاج فقط إلى كوب من الأناناس المفروم، قم بسحق كل القطع، أضف غصن النعناع، وأضف إليه الماء.

Pineapple Water, with Cucumber and Mint to Lose 5.7kg in 3 Days https://t.co/89R3ZE3cEh pic.twitter.com/w8BkdzOnb1 — Zara Watson (@zarawatson010) February 22, 2020

التوت والليمون الحامض

قم بقطع ليمونة واحدة إلى شريحتين مع نصف كوب من التوت، ثم أضف الماء.

With the hot weather, it is important to keep your body and your skin hydrated!



A wonderful taste combination for you to try- Raspberry, lime, mint and honey-infused water! pic.twitter.com/OTgKGQ84Qe — Spa in the Country (@SpaInTheCountry) November 3, 2019

البرتقال والزنجبيل والأناناس

ستحتاج إلى نصف ليمونة ونصف كوب من شرائح الأناناس وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون. أضف جميع المكونات في برطمان، وأضف الماء إلى الخليط.

Pineapple and Ginger Collins anyone?



1. Pour 50ml of Jawbox Pineapple and Ginger Gin Liqueur into an ice-filled glass.



2. Add 15ml lemon juice and top with soda water.



3. Stir gently and garnish with an orange wedge.



4. Enjoy... pic.twitter.com/f4A3NnloIl — Jawbox Gin (@JawboxGin) May 8, 2020

البطيخ وإكليل الجبل

قم بهرس كوبًا من البطيخ المقطع مكعّبات. أضف القليل من إكليل الجبل الذي سيطلق عصارته على الفور.

"Watermelon-Rosemary Flavored Water" is a tasty way to stay hydrated and avoid #KidneyStones, see the simple recipe here: https://t.co/Jm6B5pGAgr pic.twitter.com/a6ASkqwdsH — Urology Care Fdn. (@UrologyCareFdn) April 24, 2018

لا تخلط المكونات كثيرًا كي لا تحصل على مشروبا يطغى عليه مذاق إكليل الجبل. ثم صب في الماء.

الخيار والنعناع

قطّع نصف حبة من الخيار إلى شرائح، ثم اقطع معاها ليمونة، وأضف أوراق النعناع الطازجة مع بعض الماء.

الفاكهة المجمدة

إذا كنت تريد كوبًا ماء لذيذ المذاق ولا يستغرق تحضيره بضع ثوانٍ فقط، فيمكنك إعداد بعض مكعبات الثلج مع شرائح من الفاكهة أو التوت أو النعناع المجمدة مسبقًا.

About right now does something fizzy with real fruit flavor sound good? Bucky's recommends Sparkling Ice Water. Now buy any two 16oz natural flavors at 2/$2.50 pic.twitter.com/WjvllP5jZ1 — HoustonBuckys (@HoustonBuckys) May 20, 2020

بهذه الطريقة ستتمكن من تبريد الماء بسرعة وإضفاء طعم رائع في أي لحظة.