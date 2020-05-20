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    8 حيل "رائعة" لجعل مذاق مياه الشرب أفضل

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    يعتبر الماء المكون الأساسي للجسم البشري، حيث يشكّل ما يتراوح بين 50 إلى 70 في المائة من وزن الإنسان، كما أن شرب الماء يعد أمرا ضروريا للحفاظ على جسم سليم ومليء بالطاقة. 

    يعلم الكثيرون أهمية شرب الماء وفوائده من أجل صحة أفضل، لكن الكثير منا لا يجدون شرب الماء العادي أمرا ممتعا، في هذا التقرير نستعرض بعض الحيل البسيطة لجعل مياه الشرب أكثر جاذبية، بحسب موقع Bright Side الأمريكي. 

    يمكنك القيام بذلك فقط عن طريق إضافة مكونات مختلفة، وذلك للحصول مشروبات صحية، ومن السهل اتباع الخطوات في جميع "الوصفات"؛ فكل ما عليك سوى تقطيع المكونات والضغط عليها قليلًا لإخراج عصارتها ووضعها في بعض الماء وتركها في الثلاجة. 

    الليمون والفراولة

    قطّع نصف ليمونة إلى شريحتين، أضف كوب من الفراولة المقطعة. قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارته. أضف القليل من إكليل الجبل (اختياري) وصب بعض الماء.

    البرتقال والليمون

    ضع شرائح من البرتقال والليمون الحامض والليمون العادي في برطمان. قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارتها. أضف بعض النعناع، ثم أضف الماء.

    النعناع والأناناس

    ستحتاج فقط إلى كوب من الأناناس المفروم، قم بسحق كل القطع، أضف غصن النعناع، وأضف إليه الماء.

    التوت والليمون الحامض

    قم بقطع ليمونة واحدة إلى شريحتين مع نصف كوب من التوت، ثم أضف الماء.

    البرتقال والزنجبيل والأناناس

    ستحتاج إلى نصف ليمونة ونصف كوب من شرائح الأناناس وملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون. أضف جميع المكونات في برطمان، وأضف الماء إلى الخليط.  

    البطيخ وإكليل الجبل

    قم بهرس كوبًا من البطيخ المقطع مكعّبات. أضف القليل من إكليل الجبل الذي سيطلق عصارته على الفور. 

    لا تخلط المكونات كثيرًا كي لا تحصل على مشروبا يطغى عليه مذاق إكليل الجبل. ثم صب في الماء.

    الخيار والنعناع

    قطّع نصف حبة من الخيار إلى شرائح، ثم اقطع معاها ليمونة، وأضف أوراق النعناع الطازجة مع بعض الماء.

    الفاكهة المجمدة

    إذا كنت تريد كوبًا ماء لذيذ المذاق ولا يستغرق تحضيره بضع ثوانٍ فقط، فيمكنك إعداد بعض مكعبات الثلج مع شرائح من الفاكهة أو التوت أو النعناع المجمدة مسبقًا.

    بهذه الطريقة ستتمكن من تبريد الماء بسرعة وإضفاء طعم رائع في أي لحظة.

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