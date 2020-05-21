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    تجنبها أثناء تفشي "كورونا"… أسوأ 5  أطعمة تضر بصحة الرئتين

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    تقوم الرئتين بتزويد الجسم بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، لذلك فالرئتين يعتبران أهم أجزاء الجسم التي تقوم عليها الحياة. 

    وسواء كان لديك مشاكل مع رئتيك أو كنت مهتمًا فقط بالتأكد من أنك تقوم بكل ما في وسعك للحفاظ على قوتهما، خاصة خلال وقت حيث يجتاح العالم جائحة تؤدي إلى مشاكل في التنفس، فإن الحفاظ على صحة الرئتين قدر الإمكان هو دائمًا فكرة جيدة.

    يمكن لنظامك الغذائي -إلى جانب تبني العادات الواضحة مثل عدم التدخين وممارسة الرياضة وتقليل تعرضك لتلوث الهواء- أن يلعب دورًا مهما في الحفاظ صحة الرئتين. وفيما يلي قائمة بأسوأ الأطعمة التي يجب الحد من تناولها للحفاظ على صحتهما، بحسب موقع Eat This, Not That الأمريكي. 

    1. الخبز

    يمكن أن تساهم الكربوهيدرات البسيطة مثل الدقيق المكرر والسكريات في سوء صحة الرئتين. ولا يزيد الخبز الالتهاب الرئوي فحسب، ولكنه يتطلب الكثير من العمل من جانب الرئتين في عملية التمثيل الغذائي.

    تقول ليزا ريتشاردز، أخصائية التغذية:

    "إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات سيسمح للجسم بإنتاج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون، وهو أمر جيد لأي شخص يعاني من أمراض الرئة".

    كما تشير تساو-لين موي، أخصائية الوخز بالإبر والطب البديل، إلى أن الالتهاب الناتج يمكن أن "يتسبب في تضييق المسالك الهوائية وإنتاج البلغم". 

    وتضيف: "تظهر الأبحاث أن هناك علاقة مع مرض الاضطرابات الهضمية وأمراض الرئة، ويمكن أن يظهر عدم تحمل الغلوتين كمشاكل في الرئة مع السعال".

    2. البروكلي

    قد يتفاجأ البعض في إيجاد البروكلي الصحي ضمن هذه القائمة، فبينما في بعض الحالات، يمكن أن يكون البروكلي جيدًا لصحة الرئتين بفضل ثراءه بمضادات الأكسدة وإمكانات مكافحة السرطنة، تشير أماندا ويبستر، مدرب العقل والجسم المعتمد، إلى أنه -في الواقع- يمكن أن يُسهم في تدهور صحة الرئة السيئة بسبب ميله إلى التسبب في حدوث انتفاخ.

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    وتقول: "لأننا نفكر تلقائيًا بالصحة الجيدة عندما نفكر بالخضار، من السهل أن ننسى أن هناك حالات خاصة يجب فيها الحد من بعض الأطعمة الصحية الأخرى".

    وتضيف "إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد تناول أطعمة مثل البروكلي أو القرنبيط أو الملفوف، فحاول الحد منها أو تبديلها إلى أغذية مغذية أخرى". 

    3. الآيس كريم

    من المعروف أن منتجات الألبان تزيد من إنتاج المخاط، كما توضح طبيبة العلاج الطبيعي آنا جونسون "خاصة في الجهاز التنفسي" مما يجعله "الطعام الأول الذي يجب أن نحد من استهلاكه خلال موسم البرد والإنفلونزا، والآن مع كوفيد 19. 

    4. الرقائق

    ليس من المستغرب أن الطعام المعالج لا يعتبر جيدًا لصحة الرئتين، إذ أن الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس مليئة بالدهون المشبعة والأملاح، ولا يعد أيًا منها مفيدًا للصحة العامة، أو صحة الرئة على وجه التحديد.

    تقول الدكتورة لينا فيليكوفا، دكتوراه في الطب، وهي مستشارة طبية في المكملات الغذائية: "الدهون المشبعة والتقابلية تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية، والتي ترتبط مباشرة بصحة الرئة". 

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
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    وتضيف أن الملح يزيد من ضغط الدم و"الاستهلاك المستمر لجرعات أعلى قد يؤدي إلى تدهور صحة القلب".

    5. البيرة

    الكحول ليس مناسبا للرئتين بأي شكل من الأشكال، وخاصة النبيذ الأحمر أو الكوكتيلات، وكلاهما يمكن أن يساهم في تفاقم الالتهاب، لكن البيرة قد تكون أسوأ خيار على الإطلاق.

    يمكن أن تتسبب الأطعمة الغازية في الانتفاخ وحتى نوبات الربو. ونظرًا لأن الكحول يساهم أيضًا في الجفاف، فمن الأفضل الابتعاد عنه إذا كنت تتطلع إلى تحسين صحة الرئة.

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