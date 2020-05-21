بعد اختفاء 3 أيام... العثور على نجم مصارعة ميتا على شاطئ فلوريدا... فيديو

أعلنت سلطات لوس أنجلوس عن العثور على جثة النجم السابق لـ"WWE" تشاد غاسبارد، الذي فقد من 3 أيام أثناء السباحة مع ابنه في شاطئ فينيس الأمريكي.

تم رؤية غاسبار يسبح مع ابنه في الشاطئ الذي أعيد فتحه مؤخرا في كاليفورنيا، قبل أن يتم العثور على جثته من قبل الشرطة وإبلاغ عائلته.

وفي التفاصيل التي نشرها مركز شرطة "لوس أنجلس" عبر موقعه الرسمي على الانترنت، فقد كان غاسبارد يسبح عندما ضربته موجة وسحبته المياه.

وتم إنقاذ الطفل البالغ من العمر عشر سنوات.

يذكر أن شواطئ لوس أنجلس تم افتتاحها مؤخرا بعد الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونعت "WWE" في بيان لها النجم السابق والذي توفي عن عمر ناهز 39 عاما، وقامت بنشر فيديو لبعض ذكرياته في اللعبة.

ويعتبر غاسبارد جزءا من فريق المصارعة المعروف بـ"Cryme Tyme" وغادر ليتابع مهنته الأساسية ألا وهي التمثيل.