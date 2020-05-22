بعد حلقة "الاختيار"... محمود البزاوي لابن أخيه "الشهيد" في سيناء: رأيتك معهم

أحيا الفنان المصري، محمود البزاوي، ذكرى استشهاد أحد أقربائه في سيناء، بنشر صورته عبر موقع تويتر.

ونشر البزاوي صورته مع ابن أخيه، أحد شهداء سيناء، وذلك وسط حالة التأثر الشديد التي عاشها الكثير من المصريين بعد انتهاء حلقة أمس الخميس من مسلسل "الاختيار"، والتي شهدت ملحمة بطولية قادها أحمد منسي، ورجاله في كمين البرث والتي شهدت استشهادهم.

#ملحمه_البرث النهاردة انا فخور و هافضل فخور لانه شرف .. ان ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي احد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء .. الف رحمه و نور عليك يا فخر العيله يا بطل شوفتك وسطهم النهاردة يا حبيبي ♥️ pic.twitter.com/SDuiKLz6xz — محمود البزاوي (@albezzawy) May 21, 2020

وعلق البزاوي على صورته مع ابن أخيه: "اليوم أنا فخور وسأظل فخورا لأنه شرف ان ابن أخي هشام مصطفى البزاوي أحد شهداء عملية حق الشهيد في سيناء... ألف رحمة ونور عليك يا فخر العائلة يا بطل... رأيتك اليوم وسطهم يا حبيبي".

في سياق متصل، نشر الفنان المصري أمير كرارة مقطع فيديو مؤثر لطفل بعد مشاهدته للحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، التي شهدت ذروة معركة "البرث" وجسدت تضحيات أبطال الكتيبة 103 صاعقة بالجيش المصري بقيادة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يبكي بحرقة ويقول: "أقسم بالله لأشتغل ظابط علشان أجيب حقهم"، وتابع: "إن شاء الله هموت شهيد".

وعلق كرارة على بكاء الطفل كاتبا: "تسلم يا ابني والله وهتبقي بطل إن شاء الله.. ربنا يحفظك".