بسبب صدام حسين... رد قاس من إعلامية كويتية على محمد رمضان

وعلقت العيدان على ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون، محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني، اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك مو قد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته، صدق من قال عیال".
الله ياجماعه البرنس النمبر مليون محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحه راح اموت و انتحر وأطير النومه من عيني. . اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامكً ياورع عن صدام ليش قلته... صدق من قال… https://t.co/rMDVVAMnKq— مي العيدان (@mayal3eidan) May 18, 2020
وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت مقطع فيديو لمحمد رمضان أثار ضجة واسعة في الكويت، عندما ظهر وهو يقول من خلاله إنه يحب الرئيس العراقي صدام حسين.
مي العيدان تسخر بعد تصرف محمد رمضان بحقها: راح أموت وانتحر— aljazeraalarabia (@aljazeraalarab1) May 19, 2020
علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على تصرف الفنان المصري محمد رمضان، بعد قيامه بوضعها في لائحة “البلوك” على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، بسبب استهزائها من والده والسخرية من مظهره. pic.twitter.com/A4eMT9rvkN
وعلقت العيدان على الفيديو "والله حبتك القراده لأنك عديم أخلاق نسيت أن صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمهزيتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام وأعوانه وأبناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات".
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فيديو محمد رمضان: احب صدام حسين . . والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمه يتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام و اعوانه و ابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات. . الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت مانحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما اتحبه دامك تحبه و ارجع اقولك حبتك القراده ياتفه 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
وفي سياق متصل، كانت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند دافعت عن الفنان المصري، بعد تعرضه لانتقادات من مواطنتها العيدان، بشأن مقطع الفيديو الذي أغضب العيدان.
ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق "واتس آب"، وقالت: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".
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