بسبب صدام حسين... رد قاس من إعلامية كويتية على محمد رمضان

زادت حدة التوتر بين الفنان المصري، محمد رمضان، والإعلامية الكويتية، مي العيدان، بعد رد قاس من الأخيرة بسبب قيام رمضان بحظرها على موقع "إنستغرام" من قائمة متابعينه.

وعلقت العيدان على ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "والله يا جماعة البرنس النمبر مليون، محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني، اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك مو قد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته، صدق من قال عیال".

الله ياجماعه البرنس النمبر مليون محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحه راح اموت و انتحر وأطير النومه من عيني. . اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامكً ياورع عن صدام ليش قلته... صدق من قال… https://t.co/rMDVVAMnKq — مي العيدان (@mayal3eidan) May 18, 2020

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت مقطع فيديو لمحمد رمضان أثار ضجة واسعة في الكويت، عندما ظهر وهو يقول من خلاله إنه يحب الرئيس العراقي صدام حسين.

مي العيدان تسخر بعد تصرف محمد رمضان بحقها: راح أموت وانتحر

علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على تصرف الفنان المصري محمد رمضان، بعد قيامه بوضعها في لائحة “البلوك” على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، بسبب استهزائها من والده والسخرية من مظهره. pic.twitter.com/A4eMT9rvkN — aljazeraalarabia (@aljazeraalarab1) May 19, 2020

وعلقت العيدان على الفيديو "والله حبتك القراده لأنك عديم أخلاق نسيت أن صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمهزيتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام وأعوانه وأبناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات".

وفي سياق متصل، كانت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند دافعت عن الفنان المصري، بعد تعرضه لانتقادات من مواطنتها العيدان، بشأن مقطع الفيديو الذي أغضب العيدان.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق "واتس آب"، وقالت: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".