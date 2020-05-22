محمد منير يجري عملية جراحية دقيقة

أجرى المطرب المصري الشهير، محمد منير، عملية دقيقة في العظام، بأحد المراكز الطبية في القاهرة.

وأفاد موقع "بوابة الأخبار" أن الكينج محمد منير، أجرى جراحة دقيقة في العظام، وكللت بالنجاح التام في أحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.

وعقب تعافي منير، وجه، الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

وقرر منير إجراء العملية في العاصمة المصرية، بعد أن تحدد لها موعدا في ألمانيا، إلا أنه تواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في القاهرة.

وزار حشد من الأهل والأصدقاء والمقربين، المطرب المصري، في المستشفي، وأكد منير، أنه حاليا موجود في منزله، ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان.

وأكد منير أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفى، حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

وتابع، موجها حديثه لمحبيه: "وعدتكم بحفلة رائعة واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة 29 مايو، معايدة لكل جمهوري ويتم بثها مباشر من منزلي، وكل عام ومصرنا محروسة وشبعنا وشعوب العالم في سلام وأمان".