80 مليون طفل يواجهون خطر الحصبة وشلل الأطفال

وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، اليوم الجمعة، إن حوالي 80 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد يصابون بأمراض يمكن الوقاية منها بطريق التطعيم مثل الدفتيريا والحصبة وشلل الأطفال بسبب تعطل التطعيمات الروتينية خلال جائحة كوفيد-19، بحسب رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين في بيان مشترك إن البيانات تظهر أن "توفير خدمات التطعيم الروتينية تعطلت إلى حد كبير في ما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يقرب من 80 مليون طفل بعمر دون السنة يعيشون في هذه البلدان".

يشار إلى أن البيان صدر قبل القمة العالمية للقاحات والتحصين المقرر عقدها في الرابع من يونيو/ حزيران.

وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قد حذر في وقت سابق من أن 117 مليون طفل، في 37 دولة، قد لا يحصلون على تطعيم ضد مرض "الحصبة" في الوقت المناسب، بإشارة إلى الانشغال بمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب "بي بي سي عربي"، فقد يشهد مرض الحصبة فورة جديدة، مع تأخر مواعيد تطعيم الأطفال حول العالم، بسبب الانشغال بمواجهة فيروس كورونا وانتشاره عالميا.