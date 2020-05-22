أفضل 9 أطعمة للحفاظ على صحة الدماغ

يركز النظام الغذائي الذهني "Mind Diet" بشكل خاص على الأطعمة التي يمكن أن تساعد الدماغ وتقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

ويعتمد النظام الغذائي الذهني على النظام الغذائي المتوسطي ونظام نظام داش (DASH) الغذائي، وهما خطتان غذائيتان صحيتان في حد ذاتهما.

وعلى مدى عقود من البحث، حددت عالمة الأوبئة التغذوية مارثا كلير موريس، وزملاؤها في المركز الطبي بجامعة راش عددا من الأطعمة الرئيسية المرتبطة بتحسين وظيفة الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حسبما جاء في تقرير لموقع EatingWell الأمريكي.

1. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على مضادات الأكسدة بما في ذلك بيتا كاروتين وحمض الفوليك، كما أنها غنية بفيتامين "ك"، والذي يستخدم لصنع أغشية خلايا الدماغ.

3. التوت

يحتوي التوت على مركبات الفلافونويد التي تقوي الروابط بين الخلايا العصبية، مما يسهل التواصل.

4. المكسرات

اللوز غني بفيتامين "إي"، وهو مضاد للأكسدة يمتص الجذور الحرة الضارة لخلايا الدماغ، بينما يحتوي الجوز على دهون أوميغا 3 المضادة للالتهابات.

5. البقوليات

العديد من البقوليات، بما في ذلك الحمص والفاصوليا، غنية بالمغنيسيوم، مما يساعد خلايا الدماغ على استخدام الطاقة.

6. الخضروات

الخضروات مليئة بالفيتامينات، مثل حمض الفوليك، في دراسة أجريت عام 2012، كانت لدى النساء المصابات بلويحات الزهايمر ومستويات حمض الفوليك أعلى أعراض خرف أقل.

7. الأسماك

تعتبر الأسماك الزيتية مصادر ممتازة لدهون أوميجا 3 التي تقلل الالتهاب وتستخدم لبناء المادة الصلبة في الدماغ.

8. الدواجن

الدواجن غنية بمركب الكولين، المكون من فيتامين "بي" المهم لنمو الدماغ، ووفقًا لدراسة عام 2011، يمكن أن تحمي من الخرف.

9. زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالأوليكانثول، وهو مركب يهدئ الإنزيمات الالتهابية "COX-1" و"COX-2".