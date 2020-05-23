بعد خسارته مباراة "بلاي ستيشن"... تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون (فيديو)

نشر رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يظهر لحظة تحطيمه جهاز تليفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت".

في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

وكانت مباراة "البلاستيشن" جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد💪 ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال



والوعد مثل ماحددت 29رمضان

وبشرط تكون بث مباشر للجميع🙏🏻❤️🇸🇦👍 pic.twitter.com/W8fiqvu5DZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2020

وأظهر الفيديو مالك نادي ألميريا الإسباني غاضبًا بعدما سجل الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، هدفا في شباكه، حيث قذف شاشة التليفزيون بجهاز اللعب قائلا: "اليد خربانة".