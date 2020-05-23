هل يقترب برشلونة من إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي؟

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ناديي برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، يقتربان من إنجاز صفقة تبادلية، إذ يرجح أن ينتقل اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو، من برشلونة إلى مانشستر سيتي، في حين سيغادر مواطنه جواو كانسيلو، إلى النادي الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يفضل نقل سيميدو لفريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن صفقة بيانيتش، لكن النادي الإيطالي لم يبادر بأي خطوة رسمية، على عكس مانشستر سيتي الذي عرض لاعبه كانسيلو مقابل سيميدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيميدو نفسه، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، ولا يفضل اللعب في الدوري الإيطالي، منوهة إلى أن مدرب مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع سيميدو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال إتمام الصفقة التبادلية بين فريقي برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، فإن الفريق الكتالوني هو الرابح.

يشار إلى أن سيميدو يرتبط بعقد مع برشلونة، حتى يونيو/حزيران 2022، وانضم للنادي الكتالوني من بنفيكا البرتغالي صيف 2017.