فوائد مذهلة لتناول الفول السوداني المنقوع... منها للقلب وإنقاص الوزن

يعتبر الفول السوداني طعام صحي ومفيد ويستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ويتم اعتماده كأحد الوجبات الخفيفة في النظام الصحي المتوازن.

وبحسب تقرير نشره موقع "تايمز ناو نيوز" في حديث مع أخصائي التغذية "آفني كول"، يعتبر الفول السوداني ذو فوائد عديدة، إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تقدم فوائد صحية كبيرة للجسم.

وأفاد أخصائي التغذية "آفني كول " بأن تناول الفول السوداني المنقوع (خاصة قبل الإفطار) مفيد جداً للصحة، إذ يمنحك الشعور بالشبع لوقت طويل من اليوم مما يعني أنه يساهم في إدارة الوزن.

وبحسب ما قاله، يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين والألياف الغذائية والدهون الصحية، كما أنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامينات ب إلى جانب المغذيات الصحية الأخرى.

وأشار الأخصائي إلى بعض الفوائد الصحية لتناول الفول السوداني المنقوع، ومنها:

يعزز صحة القلب.

يمنحك الشعور بالشبع، ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

يساعد في منع تشكل حصوات المرارة.

يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

يساعد في علاج مشاكل الجلد.

يعتبر جيد لتعزيز عملية الهضم وعمل الدماغ.

وأردف أخصائي التغذية بأن الفول السوداني غني جداً بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك يجب تناوله بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متوازن لتحقيق هدفك بفقدان الوزن وتحسين الصحة.