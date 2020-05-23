تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة من كلماته بعد واقعة "كسر الشاشة"

أعلن رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن أغنية جديدة من كلماته بعد واقعة "كسر الشاشة".

ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها نيته إصدار أغنية جديدة، بعنوان "انكسرت الشاشة"، من كلماته، وألحان - سهم، وغناء رابح، دون توضيح، إن كان يعني رابح صقر.

قريباً اغنية انكسرت الشاشه ...

كلماتي - الحان - سهم - غناء - رابح🙏🏻🇸🇦❤️😂 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 23, 2020

وسبق أن نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يظهر لحظة تحطيمه جهاز تليفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت".

في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

وكانت مباراة "البلاستيشن" جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان.



والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي @Turki_alalshikh pic.twitter.com/0mOYDU8868 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) May 18, 2020

وأظهر الفيديو مالك نادي ألميريا الإسباني غاضبا بعدما سجل الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، هدفا في شباكه، حيث قذف شاشة التلفزيون بجهاز اللعب قائلا: "اليد خربانة".