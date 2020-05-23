إعدام عشرة أفيال في أفريقيا... صور

قال متحدث، اليوم السبت، إن السلطات المسؤولة عن الحياة البرية في ناميبيا قتلت عشرة أفيال خلال الشهر المنقضي بعد دخولها مناطق زراعية وقيامها بتدمير المحاصيل خلال موسم الحصاد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة روميو ميويوندا أن السلطات أطلقت النار على الأفيال في شمال البلاد بعد أن عرضت الحياة الإنسانية للخطر واعتبارها خطيرة.

وتابع أن القرار كان ضروريا لحماية المزارعين ومحاصيلهم وأنه تم تقديم الأفيال بعد قتلها للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم تعويضا لهم.وفقا لـ "رويترز".

1.Namibia: The Ministry of Environment, Forestry and Tourism of confirmed that 10 problem elephants had to be killed in the last month as a result of human-wildlife conflict. The meat was supplied to the communities as they had already lost their crops. https://t.co/xGa1jlEIzi pic.twitter.com/FcFrMwki7Z — Xpose Trophy Hunting (@XposeTrophyHunt) May 23, 2020

وحصلت ناميبيا على دعم دولي من أجل حملة للحفاظ على الأفيال بها كان من نتيجتها ارتفاع عددها في العام الماضي إلى 24000 فيل من 7500 فيل في عام 1995.