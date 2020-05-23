صابر الرباعي يُرزق بـ"شابة"

رُزق النجم التونسي صابر الرباعي بمولودة جديدة من زوجته السيدة إخلاص، أمس الجمعة، وأطلق عليها اسم "شابة".

وتعتبر شابة هي خامس أبناء الرباعي فهو لديه ثلاثة أبناء من زوجته الحالية وهم: أمير، وجود هادي، وشابة، وابنين من زوجته السابقة، وهما إسلام وصفاء، حسبما ذكر موقع "الإمارات نيوز".

في سياق آخر، دعا الفنان التونسي صابر الرباعي، الشعب اللبناني إلى الحفاظ على وحدته وألا يسمح لأحد كان أن يزرع الفتنة بينه أو يجهض ثورته.

نشر الرباعي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" دعا فيها الشعب اللبناني إلى الوحدة "يا شعب لبنان العظيم لكم منّي رجاء أن تحافظوا على وحدة الصف، وتدافعوا سلمياً عن مطالبكم المشروعة في العيش الكريم، ودحر الفاسدين والإسراع بتكوين حكومة همها لبنان وشعبها لا غير؛ ولا تتركوا أياً كان أن ينال منكم ويزرع الفتنة بينكم أو يجهض ثورتكم، أنتم أقوى بوحدتكم من أجل لبنان، رجاء".

يذكر أن آخر أعمال النجم التونسي مشاركته في أوبريت “أنت أقوى” مع كبار نجوم الوطن العربي، الذي استخدمت جميع أرباح العمل لتوزع على أهالي ضحايا فيروس كورونا المستجد ولصالح المعدات الطبية.