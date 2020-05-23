9 خطوات للعناية بالرئتين في ظل تفشي "كورونا"

أثار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" القلق لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وأكدت وكالة "إرم"، مساء اليوم، السبت، أن هناك خطورة من الفيروس لمن يعانون من أمراض مصاحبة، مثل السكري أو أمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي.

ونقلت الوكالة عن الدكتور سمير غارد، أخصائي أمراض الرئة العالمية، مجموعة من النصائح المهمة للحافظ على الرئة بأعلى لياقتها.

1- غسل اليدين على فترات قصيرة بالماء والصابون.

2- تغطية الفم والأنف في حال السعال أو العطس، مع محاولة التغطية بالكوع من الداخل، والتخلص من المناديل الورقية بشكل صحيح.

3- عدم البصق.

4- عدم لمس الأسطح المعدنية، وفي حالة اللمس، يجب غسل اليدين بالماء والصابون.

5- تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي والحد من الزيارات.

6- الحفاظ على نظافة المنزل وتطهير الأسطح والأشياء المستخدمة دائما.

7- ممارسة تمارين التنفس بانتظام، وتجنب الغبار والمواد المسببة للحساسية والملوثات.

8- تجنب التدخين أو الجلوس بجوار من يدخن.

9- تناول الجوز والبروكلي الغني بمضادات الأكسدة والجيد للرئتين، والفاصوليا والتوت والأناناس والكيوي والملفوف والجزر والكركم والزنجبيل، بهدف تقوية الجهاز المناعي.