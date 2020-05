خلافا لما يفعله الجميع... 16 طعاما تجنب حفظها في الثلاجة 

في نفس الوقت الذي يغفلون فيه عن حقيقة أن الاحتفاظ ببعض الأطعمة في درجة حرارة الغرفة يكون أفضل، إذ أن هناك الكثير من الأطعمة التي لا تحتاج إلى التبريد، حيث يكون مذاقها وقوامها أفضل عند تجنب وضعها في الثلاجة.

إذ يمكن لعملية التبريد أن تكسر مضادات الأكسدة في بعض الفواكه وتوقف عملية نضج البعض الآخر، وإليك قائمة بـ 20 طعاما لا تحتاج إلى التبريد، حسبما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

1 الطماطم

إحدى الطرق السهلة لجعل منتجاتك تدوم لفترة أطول هي إبقاء الطماطم خارج الثلاجة. يفضل تخزينها في مكان بارد وجاف في درجة حرارة الغرفة، حيث تحافظ على رطوبتها.

2. الموز

للحفاظ على الموز طازجًا، قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة بغطاء بلاستيكي حول السيقان، سوف يمنع الغلاف البلاستيكي من إطلاق غاز الإيثيلين، مما يسرع عملية النضج.

3. الفواكه الحمضية

الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت كلها أمثلة رائعة على الطعام الذي لا يحتاج إلى التبريد.

من الأفضل الحفاظ على هذه الفاكهة العصير في سلة فواكه خارجية بدلاً من الثلاجة. إذا كنت لا تعتقد أنك ستأكل الفاكهة لبضعة أسابيع، فاختر مكانًا باردًا وجافًا وجيد التهوية.

4. الأفوكادو

على عكس الأفوكادو الناضج بالكامل، والذي يجب تخزينه في الثلاجة، يجب أن يتم الاحتفاظ الأفوكادو غير الناضج في درجة حرارة الغرفة.

5. الصلصة الحارة

ثبت أن الكابسيسين، المركب الذي يعطي الفلفل مذاقه المميز، يزيد من حرارة الجسم، ويعزز التمثيل الغذائي، ويقلل من الشهية.

يخطئ الكثير في طريقة تخزين الصلصة الحارة، فبعد فتح زجاجة جديدة، يضعها معظم الناس في الثلاجة. ولكن وفقًا لـ Frank's RedHot، إحدى الشركات الشهيرة المصنعة للصلصة، فإن هذه الخطوة دائمًا ما تكون غير ضرورية.

6. الزبدة

بما أن الزبدة منتج من منتجات الألبان، فمن السهل معرفة السبب الذي يجعل معظم الناس يعتقدون أنه يجب الاحتفاظ به باردًا. لكن هذا ليس هو الحال.

في الواقع: اتضح أنه يمكن تخزين الزبدة بأمان خارج الثلاجة في إناء مُحكم الإغلاق.

7. الخبز

في المناخات الدافئة، يُخزن الكثير من الناس خبزهم في الثلاجة كوسيلة لإبعاده عن النمل الجائع، على الرغم من أنها استراتيجية لائقة، إلا أنها ستترك قوام أرغفة الخبز أقسى من الصخور.

لذلك، قم بتخزين الخبز في مكان بارد وجاف، ما لم يكن من المفترض أن يتم تجميده، وإذا كنت تميل إلى تركه لفترة طويلة حتى تناوله،فاختر تجميد الخبز في الثلاجة. وعند تناوله، تأكد من تركه يذوب تمامًا قبل تناول الطعام أو تحميصه للحصول على الملمس والنكهة المناسبة.

8. الريحان

بعد تقليم نهايات نبات الريحان، قم بتخزينه في وعاء زجاجي أو زجاجي مملوء بالماء العذب، حيث سيزدهر حتى يصبح جاهزًا للاستخدام.

9. البطاطس

يجب تخزين البطاطس داخل كيس ورقي في مكان بارد ومظلم مثل مخزن الطعام، ويجب أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وفقا لما ذكره مجلس البطاطا في الولايات المتحدة، فإن ظهور الفطر في الثلاجة سيتسبب في تحول النشا إلى سكر، مما يؤدي إلى بطاطا بطعم حلو غير سار.

10. البطيخ

يمتلئ كل من البطيخ والشمام بمضادات الأكسدة مثل فيتامين "سي"، والزياكسانثين، والليكوبين، وبيتا كاروتين، والتي تحييد الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

للحفاظ على هذه العناصر الغذائية الواقية للصحة، قم بتخزين البطيخ بالكامل - على عكس شرائح - على طاولة المطبخ. كي لا يكسر الهواء البارد مضادات الأكسدة الحساسة.

11. الخوخ والمشمش

دع الخوخ والمشمش والنكتارين والبرقوق ينضج في درجة حرارة الغرفة. بمجرد أن تصبح طرية وناضجة، يمكنك تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

12. القهوة

إذا كنت تقوم حاليًا بتخزين القهوة أو حبوبها في الثلاجة أو المجمد، فقم بنقلها إلى مخزن مؤن.

تخلق الثلاجة تكثيفًا يمكن أن يغير نكهة مشروب القهوة، وأفضل طريقة لتخزين القهوة في إناء أو علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة.

13. الفلفل الحلو

الفلفل الحلو ، من أكثر الأطعمة الصحية على وجه الأرض، لكن يتوقف عن النضج بمجرد وضعه في الثلاجة.

إذا كنت تفضل فلفلًا ذا مذاق أحلى، احتفظ به بعيدًا عن الثلاجة، لذلك، قم بتخزين الخضروات في مكان بارد وجيد التهوية، مثل طاولة المطبخ.

14. الفلفل الحار

يعتبر الفلفل الحار جيد للصحة، ويضيف نكهة إلى أي طبق تقريبًا، ولكن مثل الفلفل الحلو، من الأفضل أن يبقى في درجة حرارة الغرفة.

15. الفاكهة الاستوائية

يعتبر أحد الأسباب وراء نمو الفاكهة الاستوائية مثل الكيوي والمانجو والأناناس في المناخات الأكثر دفئًا، إنها لا تحب الأجواء الباردة، وجميعهم أطعمة لا تحتاج إلى التبريد.

إذا كنت لن تأكل الفاكهة في غضون يومين أو ثلاثة أيام من أخذها إلى المنزل، فقم بتقطيعها وضعها في وعاء محكم الغلق وضعها في الفريزر، حيث ستبقى طازجة لمدة تصل إلى عام.

16. المخلل

مثل التوابل المالحة، المخللات تعمل بشكل جيد خارج الثلاجة، إذ يعمل ماء التخليل المملوء بالصوديوم كمادة حافظة طبيعية.

الآن بعد أن عرفت كل شيء عن الأطعمة التي لا تحتاج إلى التبريد، فلن تخزن منتجاتك المفضلة بشكل خاطئ مرة أخرى. قد يبدو هذا تغييرًا صغيرًا، لكنك ستلاحظ التغيير في المذاق على الفور