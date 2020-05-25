منها الحليب والسلطة... 8 أطعمة يحظر تناولها قبل النوم

يسبب تناول بعض الأطعمة في فترة ما قبل النوم العديد من المشاكل الصحية مثل عسر الهضم، أو ارتفاع معدل الإنسولين في الجسم.

وحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي ربما يعتاد البعض تناولها في تلك الفترة معتقدين أنها مفيدة أو على الأقل لا ضرر منها، وعرض موقع "مصراوي" هذه الأطعمة كما يلي:

اللحم الأحمر

لأنه يسبب عسر الهضم ومن الطبيعي أن تتأثر نوعية النوم عند مواجهة مشكلة عسر الهضم، ويمكن استبداله بالدجاج أو السمك في وجبة العشاء.

الحليب كامل الدسم

بعكس ما هو شائع، لا يعتبر الحليب من المشروبات السهلة الهضم. أما في حال الرغبة في تناول الحليب الساخن مع العسل قبل النوم لنوم هانئ، يجب عدم اختيار الحليب الكامل الدسم.

الخبز الأبيض

يؤدي الخبز عامة إلى ارتفاع سريع في معدل الأنسولين، ويزيد هذا التأثير لدى الخبز الأبيض مما يؤثر سلباً على نوعية النوم، لذا يجب عدم تناول أكثر من 50 غرام من الخبز الأبيض في المساء.

السلطة

رغم أن السلطة الخضراء تعد من أبرز الأطعمة الصحية، إلا أنها قد تسبب الانتفاخ والغازات مما يؤثر سلباً على النوم ليلاً.

الحليب بالشوكولاتة

يعتبر من المشروبات المنشطة للجسم، لذلك فالإكثار من تناوله في المساء يؤثر سلبا على النوم، وقد يكون من الممكن تناول قطعة من الشوكولاتة السادة في حال الرغبة مساء، لغناها بالمغنيسيوم الذي يساعد في الاسترخاء.

المكرونة

تتطلب عملية هضم النشويات وقتاً طويلاً، لذلك لا يحبذ تناول المكرونة في المساء. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الوحدات الحرارية ولن يكون من الممكن حرقها في المساء قبل النوم.

المقليات

لا ينصح بتناول المقليات في وجبة العشاء باعتبارها غنية بالدهون والوحدات الحرارية من جهة ولصعوبة هضمها أيضاً، ما قد يسبب الأرق.

التوابل

تسبب التوابل العطش، عادة، وبالتالي من الأفضل تجنبها في المساء للتمكن من النوم.