هولندا تسجل ثاني حالة لانتقال فيروس كورونا من حيوان المينك للإنسان

أعلنت وزارة الزراعة الهولندية، اليوم الاثنين، عن الاشتباه بثاني حالة ينتقل فيها فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات "المينك" المصابة بالفيروس.

وصرحت الوزيرة كارولا شوتن، في رسالة وجهتها للبرلمان، بأن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المينك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات "لا يذكر".

هذا وأعلنت الحكومة في 26 أبريل/ نيسان الماضي، اكتشاف إصابة حيوان المينك في مزرعة جنوبي البلاد بالمرض، الأمر الذي أدى لإجراء تحقيق أوسع شمل المزارع التي تقوم بتربية هذا النوع من الحيوانات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال الفيروس (كوفيد 19) من المينك للإنسان، وسط مخاوف من هذا التطور، حسبما ذكرت "رويترز".

هذا وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر بأن كلبا وثلاث قطط منزلية فى هولندا أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة (آر.تي.إل) عن الوزيرة كارولا شوتن قولها "كل شىء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها. إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب".