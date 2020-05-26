وفاة أحد فناني فيلم "الحرب العالمية الثالثة"

ونشر الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، صورة لعبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله عم إيتو آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفرله والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".
عبد النبي السيد، برز في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، و"غاندي" في فيلم الحرب العالمية الثالثة.
وفاة عبد النبي السيد الكومبارس الشهير بـ"إيتو"— FilFan.com (@FilFan) May 26, 2020
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وشارك الفنان المصري في مسلسل "عمر ودياب" أمام فناني مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر الذي عرض في رمضان.كما ظهر بدور فراش المدرسة في مسلسل "اللعبة".
وقال الريجيسير إبراهيم عمران، إنه تم بالفعل تشييع الجثمان وعلم بخبر الوفاة من نجله، داعيا الله أن يرحمه، معلقا :"كان رجل طيب جدا وبسيط وبيرضى بقليله وعايز ياكل عيش بس"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".
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