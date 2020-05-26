5 عناصر مهمة جدا... لا تتناول وجبة الفطور إلا في وجودها

كشفت الدراسات أن وجبة الفطور تمد جسم الإنسان بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم، لذا يجب أن تحتوي على عناصر أساسية وضرورية.

وأفادت الأبحاث أن وجبة الفطور تمنع الشعور بالدوخة والإرهاق وعدم الاتزان، كما أنها تقي من الشعور بالرغبة الملحة في تناول الطعام شراهة، مما يسبب زيادة الوزن، بحسب تقرير لموقع "فوود".

ووفقا للتقرير، يجب أن تحتوي وجبة الفطور على عدد من العناصر الأساسية اللازمة لمد الجسم بالطاقة اللازمة له، وأهمها:

البروتين

من أهم المصادر التي الجسم بالطاقة اللازمة له على مدار اليوم، ويساعد في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

يعتبر الزبادي والبيض والجبن والفول، من أفضل مصادر البروتين الجيدة في وجبة الإفطار.

الخضروات

لأنها غنية بالألياف، فهي تساعد في الحفاظ على انتظام مستوى السكر في الدم، ومن ثم تحافظ على مستوى الطاقة في الجسم لفترة طويلة، كما تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء.

ويعد الخس والسبانخ والجزر والخيار، من أبرز الخضروات التي يجب أن تشمل وجبة الإفطار أي نوع منها.

الكربوهيدرات

تمد الجسم أيضا بالطاقة، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم تدريجيا.

ويعتبر الخبز البلدي من أفضل مصادر الكربوهيدرات المعقدة في وجبة الإفطار.

الحبوب الكاملة

غنية بالألياف اللازمة لمد الجسم بالطاقة، كما تحتوي على كربوهيدرات معقدة، ترفع مستوى السكر في الدم تدريجيا، وتعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، ومن أهم مصادرها الشوفان.

الدهون

تعتبر من أهم مصادر الطاقة لجسم الإنسان، وتمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ومن أهم مصادر الدهون الصحية زيت الزيتون وزيت بذر الكتان.