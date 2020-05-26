حادثة مأساوية تثير الجدل في السعودية... موت طفل بعد سقوطه في خزان مياه.. صور

سقط طفل سعودي يبلغ من العمر 3 سنوات في خزان مياه عائلي، ما أدى إلى وفاته وإثارة جدل كبير واستهجان.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "انتشال طفل يبلغ من العمر 3 سنوات متوفيا بعد سقوطه في خزان مياه المنزل الخاص بعائلته في جدة".

انتشل #الدفاع_المدني بمحافظة #جدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط بخزان مياه المنزل، نسأل الله أن يجعلة شفيعاً لوالديه. pic.twitter.com/fQOhwfZOPr — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 26, 2020

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية عبر صفحته على "تويتر"، أن "الحادثة وقعت في حي الثعالبة بمحافظة جدة".

وأثارت الحادثة ردود فعل استهجانية بين رواد موقع "تويتر"، فمنهم من تساءل عن أمه وأبيه لماذا يغفلون عنه.

وين امه عنه وين اهله ليش سايبين الخزان مفتوح وعندهم طفل وش الأهمال — الزهراني (@TnGSLcqf0QHkRrX) May 26, 2020

ومنهم من أكد أن هذه الحادثة تكررت في العام الماضي.

كنت أمشي في جدة في عيد الفطر قبل سنة

ودست على خشبة تغطي خزان أرضي وأنكسرت الخشبة بس الحمد لله قدرت أني أتمسك في أطراف فتحت الخزان

بدأت بأستخدام شنطة أسعافات أولية من السيارة لمعالجة جروح

وفيه شخص بعيد شافني جاني وقال لي:إحمد ربك,ترا السنة الماضية طفلة ماتت بعد ما طاحت في الخزان — دايمز • Dymaz (@DrDymaz) May 26, 2020

ومنهم من حاول تحليل الحادثة.

الغطاء ثقيل. بس يمكن فتحوه لاي سبب الله اعلم الله يلطف باهله يارب — ‏﮼ريم ﮼الشهراني (@mm77hk) May 26, 2020

ومنهم من شدد على ضرورة مخالفة كل من يترك الخزانات لأنه، وعلى حد تعبيره: "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة".

ليست الاولى و لن تكون الاخيره

ما لم يتم تصنيف ترك الخزانات مفتوحة كمخالفة تهدد حياة الاخرين و يرصد لها عقوبة رادعه



اجد كثيرا خزانات مفتوحه امام العمائر

و اغلقها وابلغ اصحابها و ينظرون لي و كأني ابالغ بتصرفي ثم اجدها مفتوحة مجددا لاحقا 😫https://t.co/Un1Q4vgoDu https://t.co/bUM1phi2s7 — م.علي آل محسن Ayen.app (@AliAlmohsen1) May 26, 2020

هذا الأخير لم يكن الوحيد... فهناك آلاف الردود التي أكدت ضرورة معاقبة كل من يترك غطاء الخزان مفتوحا.