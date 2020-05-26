حادثة مأساوية تثير الجدل في السعودية... موت طفل بعد سقوطه في خزان مياه.. صور

وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "انتشال طفل يبلغ من العمر 3 سنوات متوفيا بعد سقوطه في خزان مياه المنزل الخاص بعائلته في جدة".
انتشل #الدفاع_المدني بمحافظة #جدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط بخزان مياه المنزل، نسأل الله أن يجعلة شفيعاً لوالديه. pic.twitter.com/fQOhwfZOPr— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 26, 2020
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية عبر صفحته على "تويتر"، أن "الحادثة وقعت في حي الثعالبة بمحافظة جدة".
سقوط طفل بخزان مياه في محافظة جدة..#عمليات_911 #مكة_المكرمة #المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/9GQo2YWIVP— 911 (@MOI__911) May 26, 2020
وأثارت الحادثة ردود فعل استهجانية بين رواد موقع "تويتر"، فمنهم من تساءل عن أمه وأبيه لماذا يغفلون عنه.
وين امه عنه وين اهله ليش سايبين الخزان مفتوح وعندهم طفل وش الأهمال— الزهراني (@TnGSLcqf0QHkRrX) May 26, 2020
ومنهم من أكد أن هذه الحادثة تكررت في العام الماضي.
كنت أمشي في جدة في عيد الفطر قبل سنة— دايمز • Dymaz (@DrDymaz) May 26, 2020
ودست على خشبة تغطي خزان أرضي وأنكسرت الخشبة بس الحمد لله قدرت أني أتمسك في أطراف فتحت الخزان
بدأت بأستخدام شنطة أسعافات أولية من السيارة لمعالجة جروح
وفيه شخص بعيد شافني جاني وقال لي:إحمد ربك,ترا السنة الماضية طفلة ماتت بعد ما طاحت في الخزان
ومنهم من حاول تحليل الحادثة.
الغطاء ثقيل. بس يمكن فتحوه لاي سبب الله اعلم الله يلطف باهله يارب— ﮼ريم ﮼الشهراني (@mm77hk) May 26, 2020
ومنهم من شدد على ضرورة مخالفة كل من يترك الخزانات لأنه، وعلى حد تعبيره: "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة".
ليست الاولى و لن تكون الاخيره— م.علي آل محسن Ayen.app (@AliAlmohsen1) May 26, 2020
ما لم يتم تصنيف ترك الخزانات مفتوحة كمخالفة تهدد حياة الاخرين و يرصد لها عقوبة رادعه
اجد كثيرا خزانات مفتوحه امام العمائر
و اغلقها وابلغ اصحابها و ينظرون لي و كأني ابالغ بتصرفي ثم اجدها مفتوحة مجددا لاحقا 😫https://t.co/Un1Q4vgoDu https://t.co/bUM1phi2s7
هذا الأخير لم يكن الوحيد... فهناك آلاف الردود التي أكدت ضرورة معاقبة كل من يترك غطاء الخزان مفتوحا.
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