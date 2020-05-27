أندية الدوري الإنجليزي تحسم الجدل على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية، بما في ذلك الالتحامات بين اللاعبين.

وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، أنه بتلك الموافقة، تقترب المسابقة من استئناف نشاطها بعد توقف لأكثر من شهرين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين، اليوم، أنه "سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ الالتحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية. الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين".

وقدرت وسائل إعلام بريطانية خسارة رابطة الدوري الممتاز جراء عدم استئناف الموسم، بنحو 750 مليون جنيه استرليني (921.75 مليون دولار) في صورة إيرادات لن تحصل عليها الأندية، مقابل البث التلفزيوني.

وبدأت الأندية، الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من "مشروع استئناف النشاط الرياضي"، بعد الموافقة على التدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات في ظل قيود صحية صارمة.

ويأتي الإعلان عن بدء المرحلة الثانية، عقب اختبارات مكثفة للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية، في ظل وجود 8 حالات إيجابية بينها مدافع واتفورد أدريان ماريابا، وحارس مرمى بورنموث آرون رامسديل. وقالت رابطة الدوري، اليوم، إن نتيجة الجولة الثالثة من الفحوص التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء أظهرت إصابة 4 حالات أخرى بالفيروس.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الإنجليزي، منذ مارس/آذار الماضي، بسبب الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في توقف الرياضة حول العالم. ومع ذلك، يمثل تصويت اليوم خطوة كبيرة نحو استكمال 92 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتسمح المرحلة الثانية بتدريب عشرة لاعبين سويا مع تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين خلال التدريبات وتسمح بالتقارب بينهم. وستشكل المرحلة الثالثة خطوة أكثر قربا من التدريبات الاعتيادية استعدادا للمباريات.

وأشار الدوري الممتاز إلى أن 12 يونيو/حزيران المقبل، الموعد المحتمل لاستئناف الموسم، لكن يبدو الآن أن انطلاق المباريات سيكون في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وستبحث الأطراف المعنية كافة، غدا الخميس، الجانب التجاري من مشروع العودة في ظل احتمالات إعادة بعض الأموال إلى جهات البث وكيفية التعامل مع الوضع في حالة تقليص الموسم.

وبمجرد عودة المباريات، فإنها ستكون بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة، لكن الرابطة لم تقرر بعد إن كانت المباريات ستقام في ملاعب محايدة محددة أو ستقام بالأسلوب العادي، ذهابا وإيابا، على أرض الفرق وخارجها.