صبي يلتقي بوالدته بعد 70 يوما من الفراق... فيديو

سعت السلطات الإماراتية لجمع الصبي، آرشي أبليارد، مع والدته التي اضطرت إلى البقاء في بريطانيا في ظل الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا.

وأمضت والدة آرشي البريطانية جيسيكا فيزجون، 70 يوماً بعيدةً عن ابنها البالغ من العمر سبع سنوات.

وقام آرشي بكتابة رسالة خطية، مرفقة ببعض الرسومات، إلى الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يشرح فيها الحالة الصعبة التي يمر بها بعيداً عن والدته.

ورد الشيخ شخصيا على الرسالة، قائلا، "عزيزي آرشي، شكراً لك على رسالتك اللطيفة، لقد استمتعت حقاً بقراءتها، كما أني أتذكر لقائي بك وبزملائك في المدرسة، لقد كان يوماً مميزاً بالفعل".

ثم أصدر التوجيهات إلى الجهات المعنية لتسهيل عودة الأم من بريطانيا إلى الإمارات، ولقاء طفلها، وهكذا عادت والدة الطفل إلى أرض الإمارات، يوم 13 مايو/أيار الجاري، وقد خضعت لفترة الحجر الصحي، للتأكد من سلامتها، والتي انتهت أمس، لتجتمع العائلة من جديد.