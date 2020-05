أفضل 6 أطعمة لتعزيز قوة الدماغ

يحتاج المخ، أهم عضو في الجسم، والمسؤول عن ضربات القلب، إلى بعض العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن الأخرى، لتوفير الطاقة والحماية من أمراض المخ مثل شيخوخة الدماغ واضطرابات التنكس العصبي، وفيما يلي قائمة بأفضل 6 أطعمة لتعزيز قوة الدماغ والذاكرة، بحسب تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

1. الكاكاو

ربطت دراسة من جامعة كولومبيا بين التركيزات العالية من الفلافانول في الكاكاو بالتدهور العقلي المرتبط بالعمر لدى كبار السن الأصحاء، لذلك يعتبر احتساء القليل من الكاكاو الساخن مفيدا لتقوية العقل.

2. السبانخ

يحتوي السبانخ على مجموعة من ثلاثة مستويات من فيتامين "إي" وفيتامين "ك" وحمض الفوليك للمساعدة على تعزيز وظيفة الذاكرة.

ويقوم حمض الفوليك بدور رافع الأثقال، حيث يعمل مع فيتامين "بي 12" للمساعدة في تحسين الوظيفة الإدراكية لكبار السن.

3. التوت

وجدت إحدى الدراسات أن كبار السن الذين يعانون من تغيرات مبكرة في الذاكرة الذين استهلكوا عصير التوت البري قد تحسن لديهم مهارات التعلم وبعد 12 أسبوعًا من تناوله، إذ أن التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب.

4. البروكلي

يعد البروكلي مليئ بفيتامين "ك"، الذي ثبت أنه يحسن الذاكرة العرضية اللفظية، والقدرة على امتصاص وتذكر التعليمات اللفظية.

5. الشاي الأخضر

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر قبل اختبار الأداء المعرفي كان أداؤهم أفضل بكثير.

يقول الباحثون الذين راقبوا وظيفة الدماغ لأولئك الذين يخضعون للاختبار أن الشاي الأخضر حسّن مرونة الدماغ - وهو في الأساس سمح لأدمغتهم بالتعلم بشكل أسرع.

6. السلمون

يمكن لحمض الدوكوساهكساينويك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك، مثل سمك السلمون، تحسين الذاكرة.

وجد باحثون مكملات الدوكوساهكساينويك، على مجموعة من 176 بالغًا لديهم مستويات منخفضة من أوميغا 3 في وجباتهم الغذائية، أن 1.16 جرامًا فقط منه، أحدث فرقًا كبيرًا في قوة الدماغ.