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    تأكد من وضعها قرب منطقة الجلوس… 6 نباتات منزلية طاردة للحشرات والبعوض 

    © AP Photo / Felipe Dana
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    يبدأ البعوض والحشرات في الانتشار بشكل مزعج مع بداية موسم الصيف، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة. 

    ولا نستطيع في أغلب الأحيان، تجنب لسعات البعوض دون الحاجة الى اللجوء للبخاخات التجارية المليئة بالمواد الكيميائية والتي قد تكون في بعض الأحيان ملوثة للبيئة. 

    لكن، بعض النباتات التي تزين منزلك، قد تسهم في مكافحة الآفات، فبعضها يكون متعدد المهام، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "Real Simple" الأمريكي. 

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    وللحصول على أفضل تأثير، تأكد من وضعها بالقرب من منطقة الجلوس قدر الإمكان، وفيما يلي بعض النباتات التي تطرد البعوض والحشرات. 

     1. عشب السترونيلا 

    يدخل الزيت الناتج من أعشاب السترونيلا، أو ما يعرف بـ"حشيشة الليمون" في صناعة الشموع الطاردة للبعوض. 

    تقول كارمن جونستون، الخبيرة في تنظيم الحدائق: "السترونيلا هي أكثر النباتات شعبية لطرد البعوض"، لافتة إلى أن "لها رائحة نفاذة للغاية". 

    2. زهور البتونيا

    تُعرف زهور البتونيا أحيانًا باسم "مبيدات الآفات الطبيعية"، لأن لها تأثيرا طاردا لكل من حشرات المن، ودودة قرن الطماطم، وخنافس الهليون، ونطاطات الأوراق، وحشرات القرع.

    يقول الخبير في التصميم المنزلي، بيتون لامبتون: "من السهل جدًا زراعة نباتات البتونيا ويمكن زراعتها في الأرض أو الاحتفاظ بها في أصيص".

    3- اللافندر

    تقول جونستون: "اللافندر نبتة لها رائحة عطرة تمنع البعوض"، مضيفة: "يحب أن يكون الجو حارًا وجافًا عند زراعة اللافندر، لذلك ففصل الصيف مثالي". 

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    ويمكن أيضًا وضع زيت اللافندر على البشرة كطارد طبيعي.

    4. إكليل الجبل

    لا يضيف نبات إكليل الجبل نكهة إلى الطعام فحسب، بل يساعد أيضًا على إبعاد الحشرات. 

    تقول جونستون: "رائحة إكليل الجبل إحدى الروائح المفضلة لدي، لكن البعوض لا يستطيع تحملها، ويمكن زراعته في حاويات".

    وتضيف جونستون أن هذا النبات يضيف أيضًا لمسات إلى ترتيب المنزل، فلماذا لا تضعه في قطعة مركزية خارجية لصد الحشرات وإعطاء شكل جيد". 

    5. الريحان

    يقول كريس لامبتون المتخصص في تنسيق الحدائق: "الريحان عشب سنوي ويبعد الذباب والبعوض"، مضيفا: "تأكد من تعرض النبات إلى (6-8) ساعات من الشمس الكاملة يوميًا، وينبغي أن تكون تربة زراعته رطبة وجافة". 

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    تضيف جونستون الريحان عشب متعدد الاستخدامات، إذ يمكن استخدامه أيضا علاجا للدغات البعوض. 

    6. النعناع

    يمكن استخدام النعناع المنعش في الأطباق والكوكتيلات، ولكنه يحتوي أيضا على ميزة إضافية.

    يقول لامبتون: "إنه نبات يبعد البعوض، وهو سهل النمو، ولكن بمجرد ظهوره في الحديقة، قد يكون من الصعب إزالته، ويمكن زرعها في وعاء بدلًا من ذلك". 

    كما يمكن زراعة النعناع داخل المنزل طوال فصل الشتاء، وسوف يساعد على إبقاء الذباب بعيدا عن منزلك أيضا.

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    الكلمات الدلالية:
    البعوض, النعناع
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