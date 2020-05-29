قريبا.. "غوغل" تتيح ميزة المكالمات الصوتية عبر "جي ميل" 

أفاد الموقع الإلكتروني "engadget"، المتخصص في الأخبار التقنية، أمس الخميس، بأن شركة غوغل ستقدم لمستخدميها ميزة جديدة ومهمة عبر جهودها لتوفير الوقت من خلال استخدام خاصية Google Voice.

G Suite users can make Google Voice calls right inside Gmail https://t.co/pTiBDxaL6e pic.twitter.com/Jcs8IJiqxH — Engadget (@engadget) May 28, 2020

وأورد الموقع أن الشركة ستمكن المستخدمين قريبا من إجراء المكالمات واستلامها مباشرة عبر Gmail، بدلا من الانتقال إلى علامة تبويب أو تطبيق آخر للقيام بذلك.

وأوضح أنه من المنتظر أن يظهر رمز الصوت على المتصفح إلى جانب إضافات G Suite الأخرى لـ Gmail على يمين الشاشة، على أن تطرح هذه الميزة في 3 يونيو/حزيران المقبل، وقد يستغرق الأمر يومين للوصول إلى البريد الوارد، وستكون متاحة على الويب في الأجهزة التي تستخدم iOS و Android.

وأشار الموقع الإلكتروني التقني إلى أنه يمكن لمستخدمي غوغل، الآن، تحويل المكالمات باستخدام تطبيقات Google Voice للهواتف والويب، وستقدم الشركة اقتراحات لأشخاص قد ترغب في تحويل مكالمة إليهم، بدلا من ذلك، يمكنك البحث أيضا عن جهة اتصال أو رقم هاتف شخص ما يدويا.