بخطوات بسيطة... اكتشف التلاعب في عداد السيارة

يتعرض من يعتزم شراء سيارة جديدة في بعض الأحيان إلى عمليات احتيال عن طريق التلاعب في عداد كيلومترات السيارة للتلاعب في سعرها أو بيع سيارة مستعملة على أنها جديدة.

ونقل موقع "هاشتاق عربي" عن نادي السيارات ADAC الألماني، كيفية اكتشاف التلاعب في عداد السيارة بعدة طرق مختلفة على سبيل المثال عبر مقبس OBD2 أو عبر موصل تشخيص عداد السرعة أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة.

وفي العادة يتم تخزين بيانات الكيلومترات المقطوعة في مواقع مختلفة في السيارة ، لكن هذه ليست مشكلة للمحتالين ذوي الخبرة، لاسيما مع مساعدة من برامج معينة.

ويوصي الخبراء بالتحقق من فواتير الإصلاح، والتقارير المتعلقة بالسيارة، وخاصة التي تنص على المسافة المقطوعة بالكيلومترات، والتحقق من الإدخالات في كتيب الفحص ومرات تغيير الزيت.

ويمكن التواصل مع مالك السيارة السابق للتحقق من قراءة العداد عند البيع، وبعد هذا كله يتم النظر لداخل السيارة ومقارنة حالة المقاعد والدواسات مع واقع قراءة العداد، مع الأخذ في الاعتبار سلوك الاستخدام.

ويتعين على البائع التأكيد على "المسافة الفعلية" في عقد الشراء بأرقام محددة، مع تجنب عبارات مثل "قراءة الأميال" أو "وفقاً لعداد السرعة"، وأخيرا، إذا لزم الأمر، يمكن إجراء فحص السيارة المستعملة في مركز متخصص والتحقق من عدم التلاعب في العداد.