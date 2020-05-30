"تميمة حظ النجوم الكبار".. أفيخاي أدرعي ينعى حسن حسني

نعى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الفنان المصري، حسن حسني.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، نعى فيها الفنان المصري، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عاما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن حسنى الذى شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة، فهو يعد أيقونة الكوميديا وتميمة حظ النجوم الكبار.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير #حسن_حسنى الذى شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة فهو يعد أيقونة الكوميديا وتميمة حظ النجوم الكبار.

سوف نتذكر عباراتة السينمائية الشهيرة التى طالما اضحكتنا. سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا pic.twitter.com/LCLRohLWzn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 30, 2020

وتابع أفيخاي أدرعي "سوف نتذكر عباراته السينمائية الشهيرة التى طالما أضحكتنا. سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا".

وشيعت جنازة حسن حسني، اليوم السبت، من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم الصحراوي (جنوب القاهرة).

وحرصت الأسرة على إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل في المقابر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما حضر الجنازة عدد قليل من الفنانين، أبرزهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.