هل يمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية؟

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، أن الكمامة صممت للاستخدام الواحد، لكن يمكن للشخص نفسه إعادة استخدامها بشرط اتباع قواعد السلامة اللازمة.

وأكدت الهيئة على صفحتها تويتر، "يجب استبدال الكمامة فورا حين تلوثها".

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستمرار في استخدام الكمامة للشخص نفسه، بشرط عدم تأثرها بعوامل الرطوبة، مثل الرذاذ، مع الانتباه إلى تعقيم اليدين عند نزعها ولبسها".

صُممت الكمامة الطبية لاستخدامها مرة واحدة، ولكن يمكن إعادة استخدمها لنفس الشخص إذا توفرت فيها شروط السلامة اللازمة، وعند تلوثها فيجب استبدالها فورًا.#نعود_بحذر#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/CsmVhm5F7w — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 30, 2020

في سياق متصل، أوصت دراسة حديثة بارتداء الكمامة الطبية حتى أثناء الوجود في المنزل، معللة ذلك بأنه يساعد على إبطاء انتشار فيروس كورونا.

كما وجد العلماء، أن الكمامات المصنوعة من القماش والتي تحتوي على عدة طبقات قطنية، تحظر مرور جزيئات عالقة في الهواء (الهباء الجوي) وبذلك تقلل من انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، بحسب ما نشرته مجلة "أنالز إنترناشيونال ميديسين".