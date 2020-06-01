الملكة إليزابيث تظهر للمرة الأولى منذ إغلاق بريطانيا... صورة

رصدت الكاميرات الملكة إليزابيث وهي تمتطي مهرا في أول ظهور لها منذ إغلاق بريطانيا بسبب تفشي كورونا.

وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاما تعيش في قلعة وندسور، غرب لندن، أثناء الإغلاق مع زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عامًا.

وتظهر الصور أن ملكة بريطانيا كانت ترتدي منديلا ملونا على رأسها مع سترة وقفازات وتمتطي مهرا عمره 14 عاما.

La regina è in gran forma e torna all’aria aperta dopo le settimane in isolamento a Windsor contro il coronavirus. Buckingham Palace pubblica la foto della 94enne Elisabetta a cavallo nel parco del castello. #QueenElizabeth #Queen pic.twitter.com/RE1OPK9rGM — Jeanne Perego (@jeperego) June 1, 2020

ونقلت صحف بريطانية أن الملكة لم تصطحب معها أيا من حراسها أو مساعديها إلى إسطبلات الخيول تجنبا لعدوى فيروس كورونا.

وظهرت آخر صور للملكة، يوم 19 مارس/آذار الماضي، عند انتقالها من قصر باكنغهام إلى قلعة وندسور وبعد ذلك لم تظهر علنا حتى الآن.

Queen Elizabeth II rides Balmoral Fern, a 14-year-old Fell Pony, in Windsor Home Park over the weekend. The Queen has been in residence at Windsor Castle during the coronavirus pandemic.



📷Steve Parsons/PA Images - contact us at https://t.co/MQUVTcSboi pic.twitter.com/Pv7vjsbeBi — PA Images (@PAImages) June 1, 2020

وذكرت المصادر أن الملكة ستظل في قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، وسيتم تعليق فعالياتها اليومية في فصل الخريف، وتم تعليق الزيارة الرسمية التي من المقرر أن تقوم بها إلى جنوب أفريقيا فى أكتوبر/تشرين الأول المقبل. كما أُغلق قصر بكنغهام أمام العامة هذا الصيف للمرة الأولى منذ 27 عاما.