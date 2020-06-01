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    عدد البدلاء وصافرة النهاية... أبرز تعديلات قانون كرة قدم الصالات

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    أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجموعة تعديلات على قانون كرة القدم داخل الصالات، عن الموسم 2020/2021، كما أرسل "فيفا" مخاطبات رسمية للاتحادات الأهلية، أبلغها فيها بالتعديلات التي تمت الموافقة عليها.

    ونشر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، نص التعديلات والتي جاءت على النحو التالي:

    - ركلات الترجيح أصبحت 5 بدلًا من 3 ركلات.

    - إشارة نهاية المباراة ستكون وفقًا لجهاز ضبط الوقت وليس صافرة الحكم.

    - عندما ينتهي الوقت مع احتساب ركلة حرة مباشرة نتيجة للخطأ التراكمي السادس أو ركلة جزاء، تنتهي المباراة بمجرد تنفيذهما، وذلك بتوقف الكرة عن الحركة أو خروجها من الملعب أو لعب الكرة من لاعب آخر غير المسدد باستثناء حارس المرمى، أو قيام الحكام بإيقاف اللعب نتيجة خطأ من اللاعب المسدد أو فريقه.

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    - في ركلة البداية، يجب أن يكون جميع اللاعبين، باستثناء اللاعب الذي بدأ المباراة، في نصف ملعبهم، المباراة تبدأ عندما يتم ركل الكرة وتتحرك بوضوح، ويمكن تسجيل الأهداف مباشرة من ركلة البداية.

    - يجب أن يكون عدد اللاعبين خلال ركلات الترجيح (بما في ذلك الاحتياطيين) هو نفسه لكلا الفريقين.

    - باستثناء حارس المرمى داخل منطقة جزائه، يحتسب خطأ إذا لمس اللاعب الكرة متعمدا بيده أو ذراعه، أو قام بتحريك أي منهما نحو الكرة.

    - يعاقب كل من يتسبب في منع فرصة محققة للتسجيل من داخل الملعب أو خارجه بالبطاقة الحمراء.

    - عندما يرتكب اللاعب مخالفة داخل منطقة جزاء فريقه، ويتسبب في منع فرصة تسجيل هدف، يعاقب ببطاقة صفراء إذا كانت المخالفة تمت خلال محاولته لعب الكرة.

    - إذا ارتكب أحد اللاعبين مخالفة خارج الملعب ضد لاعب أو بديل أو مسئول فريق من فريقه، يتم استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة على خط الحدود الأقرب إلى مكان حدوث المخالفة.

    - خلال تنفيذ ركلة الجزاء، يجب أن تكون على الأقل قدم واحدة للحارس المدافع عن مرماه على خط المرمى.

    - الخصم الذي يعيق تنفيذ ركلة الجزاء يعاقب بالبطاقة الصفراء حتى لو كان يحترم مسافة 5 أمتار كحد أدنى.

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    - ركلة البداية تنفذ في غضون 4 ثوان من إشارة الحكم أو أن يكون الفريق جاهزا لبدء اللعب.

    - يستأنف اللعب بعد قيام حارس مرمى الفريق الذي كان مدافعا بلعب الكرة من داخل منطقة الجزاء.

    - إذا ارتكب أحد اللاعبين مخالفة خارج الملعب ضد لاعب أو بديل أو مسئول فريق غير فريقه، يتم استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة على الخط الأقرب إلى مكان حدوث المخالفة.

    - إذا قام حارس المرمى بإلقاء الكرة مباشرة فوق خط المنتصف، يتم منح ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس، ليتم أخذها من المكان الذي عبرت الكرة خط المنتصف.

    - يسمح لخمسة بدلاء بحد أقصى لكل فريق بالإحماء في نفس الوقت.

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