فاكهة واحدة تخلصك من الدهون وتكافح الفيروسات

تعد التغذية الجيدة خط الدفاع الأول للإنسان ضد الأمراض على مختلف أسباباها، وتعتبر السمنة الزائدة والفيروسات ضمن أبرز أسباب الكثير من الأمراض التي يعاني منها الملايين حول العالم.

نقلت بوابة "الجمهورية" عن الدكتور محمد القبلاوي استشاري العلاج الطبيعي والسمنة أن فاكهة التفاح لها فوائد كثيرة في الوقاية من الأمراض والتخلص من الدهون والحاية من العدوي الفيروسية، وأضاف الطبيب أن هناك 11 فائدة علاجية للتفاح، عرضها كما يلي.

- تقليل معدلات الكوليسترول في جسم الإنسان حيث أكل ثمرتي تفاح يومياً يقلل من نسب الكوليسترول في الدم حتى 10%.

- تخلص جسم الإنسان من السموم، وثمرة التفاح لها خاصية في مهاجمة الفيروسات.

-الوقاية من الإصابة بالإمساك لأنه يساعد على الهضم.

- تحتوي ثمرة التفاح الكبيرة على 30% من إجمالي الألياف، وهو الحد الأدنى من النسبة اليومية التي يحتاجها جسم الإنسان.

-مساعداً في حالات الأشخاص التي تعاني من النقرس أو الروماتيزم، عليهم بالمداومة على تناول ثمار التفاح لأنها تساعد في علاج حالاتهم المرضية.

- شرب عصير التفاح ثلاث مرات يومياً يمنع الفيروسات من دخولها لجسم الإنسان.

- الحماية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي

- المساعدة في فقدان الوزن والحماية من السمنة.

- تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة

- المساهمة في تحسين عملية الهضم وحماية الأمعاء.

- تقوية العظام.