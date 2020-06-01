مضخة قلب لعلاج أمراض ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19

أعلنت شركة "أبيوميد"، اليوم الاثنين، أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية وافقت على استخدام مضخة القلب الغازية المؤقتة التي تنتجها الشركة وذلك في حالة الطوارئ لمساعدة المرضى الذين يعانون من فشل في وظائف الجزء الأيمن من القلب نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويعزز الجهاز، الذي يحمل اسم (إيمبيلا آر.بي)، حركة الدورة الدموية للمرضى الذين يعانون من فشل من وظائف البطين الأيمن وتمت الموافقة على أن يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية ضمن تجهيزات المستشفى، بحسب رويترز.

وجرت الموافقة على استخدام الجهاز في الولايات المتحدة لعلاج الفشل في وظائف البطين الأيمن بعد جراحات القلب في 2017.

وقالت الشركة إنها تعتقد أن الجهاز سيكون فعالا في تقديم مساعدة مؤقتة للبطين الأيمن بناء على التجارب السريرية.

وقال أمير كاكي، جراح القلب ومدير إدارة دعم الدورة الدموية بشكل آلي في مستشفى سانت جون في ديترويت: "الاكتشاف المبكر لاختلال وظائف البطين الأيمن وتركيب جهاز (إيمبيلا آر.بي) مبكرا للمرضى الذين يعانون من ضغط دم منخفض سينقذ حياتهم".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، بحسب أحدث إحصائية، نحو 6 ملايين و300 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 370 ألفا.