إبطاء الشيخوخة ومنع السرطان... 5 فوائد يحققها البروكلي في درء الأمراض

يعتبر البروكلي أحد الخضروات الخضراء الأكثر شعبية، ليس فقط مذاقه جيد بل هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

أفاد تقرير ذكره موقع "ذا هيلث سايت" أن البروكلي يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة ومذهلة للجسم.

ويكمن السبب في أن البروكلي غني بالمركب الكيماوي الطبيعي "السلفورافان"، الذي له القدرة على المساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة ودرء العديد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

حيث أظهرت الأبحاث أن "السلفورافان" غني بالمواد المضادة للأكسدة التي يمكنها تثبيط أو تقليل تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة مما يساعد في حماية الخلايا من التلف والشيخوخة.

كما أنه يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم، ومستويات الكوليسترول الضار في الجسم، والإجهاد التأكسدي وتطور الأمراض المزمنة.

وعدد التقرير أهم 5 فوائد صحية لنبات البروكلي:

جيد لصحة العين: البروكلي غني بمضادات الأكسدة "لوتين" و"زياكسانثين"، التي قد تمنع الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا في العين.

يمنع السرطان: أظهرت دراسات صغيرة أن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي، تحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً مختلفة قد تحمي ضد أنواع معينة من السرطان في الجسم.

ضبط نسبة سكر الدم: البروكلي مفيد بشكل خاص لمرضى السكري لأنه يمكن أن يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويعزو العلماء التأثير الإيجابي له إلى محتواه الغني بمضادات الأكسدة والألياف.

يمنع أمراض القلب: اقترحت الدراسات أن البروكلي يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم والتي هي عوامل خطر رئيسية للإصابة بأمراض القلب.

وأشارت بعض الأبحاث أيضاً إلى أن البروكلي يحتوي على مضادات أكسدة محددة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية بشكل عام.

يخفف من الإمساك: لأن البروكلي غني بالألياف ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في دعم وظيفة الأمعاء الصحية وصحة الجهاز الهضمي.