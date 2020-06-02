رونالدو الظاهرة يضع ميسي وصلاح ضمن أفضل 5 لاعبين ويتجاهل كريستيانو

كشف الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو، نجم ريال مدريد السابق، عن أفضل 5 لاعبين يستمتع برؤيتهم الآن في لعبة كرة القدم.

ووضع رونالدو الظاهرة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس القائمة، قائلا: "ميسي بالطبع هو رقم واحد سننتظر 20 أو 30 سنة أخرى لرؤية لاعب يملك موهبة مشابهة".

وفي تصريحات نقلها موقع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أكد رونالدو أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من ضمن القائمة.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: ""أنا أيضا أحب صلاح، هازارد، نيمار، أحب أن أشاهده وهو يلعب، وبالطبع مبابي".

Cristiano Ronaldo snubbed by Ronaldo in list of top five players he enjoys watching https://t.co/fWo0vcfLyT — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 1, 2020

وأضاف رونالدو: "يقول الكثير من الناس إن مبابي يشبهني، لديه سرعة هائلة، وينهي الهجمات بشكل مميز، كما يتحرك بشكل جيد، ويسدد بكلتا القدمين".

كان مجموعة كبيرة من المشجعين قارنوا بين رونالدو الظاهرة ومبابي بعد فوز الأخير بكأس العالم 2018.

وأشار نجم ريال مدريد السابق إلى أن مبابي يشبهه ولكنه لا يحب المقارنات بين اللاعبين.

وتجاهل الظاهرة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وأسطورة ريال مدريد السابق تماما في حديثه عن أفضل 5 لاعبين يستمتع برؤيتهم الآن.