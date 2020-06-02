فوزي البنزرتي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك المصري معه

كشف المدرب التونسي، فوزي البنزرتي، حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك المصري، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال البنزرتي في تصريحات تلفزيونية، "تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك الموسم الماضي، وكانت الأمور تسير بشكل جيد عقب الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر.. كنت أتمنى التعاقد معه الزمالك فريق كبير".

وأكد مدرب منتخب ليبيا السابق، "أنه تفاجأ بتراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إتمام التعاقد".

وحول تدريبه منتخب ليبيا، قال البنزرتي إنه قد يستكمل المهمة مرة أخرى، بسبب العلاقة الجيدة بينه والاتحاد الليبي.

وأشار إلى أن سبب فسخ التعاقد كان بسبب جائحة كورونا وتفشي الوباء في ليبيا.

فوزي البنزرتي يكشف لأول مرة: كنت قريب جدًا من تدريب الزمالك ويكشف سبب عدم اكتمال المفاوضات#جمهور_التالتة pic.twitter.com/nPqHMQM5Mq — OnTime Sports (@ONsportEg) June 1, 2020

وبشأن مزاعم اعتداء رئيس الترجي التونسي، حمدي المؤدب على أحمد أحمد، رئيس الكاف خلال مباراة نهائي أفريقيا الماضية أمام الوداد، أكد البنزرتي أنه لم ير شيئا.

وكانت مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بين الترجي وضيفه الوداد، الذي كان يقوده البنزرتي فنيا وقتها، أقيمت في الأول من يونيو/حزيران 2019 على ملعب "رادس"، وأثارت جدلا واسعا، بعدما رفض الفريق المغربي إكمال المواجهة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف واحد، اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية، بجانب تعطل تقنية الفيديو "الفار".

وتم تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي لدوري الأبطال، مع اعتبار الوداد منسحبا من تلك المباراة، وهو القرار الذي اعترض عليه الفريق المغربي أمام محكمة التحكيم الرياضية.