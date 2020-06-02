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    امرأة جائعة قرب الثلاجة

    خبير: الحب طريقة للتخلص من "إدمان الأكل"

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    يعتبر الكثير من الخبراء بأن الطعام لدى بعض الأشخاص قد يتحول إلى نوع من "الإدمان"، الأمر الذي يصعب مقاومته أو إيقافه، لذلك يقترحون على هؤلاء الأشخاص عددا من الحلول والتي قد يكون "الحب" أحدها.

     يوصي الخبراء الأشخاص الذين يعانون من حب الذهاب الى الثلاجة وتناول ما يوجد داخلها وبخاصة خلال فترة الحجر الصحي، بالبحث عن بدائل تتعلق بنوعية الأغذية التي يتناولونها كالإكثار من الخضراوات والفواكه، أو إلهاء أنفسهم ببعض الواجبات عند الشعور بالحاجة للذهاب الى الثلاجة ومن بين تلك الحلول "الحب" كوسيلة للتخلص من هذا الإدمان.

    الحب بدلا من "الإدمان"

    يرى الخبير النفسي و الأخصائي في معهد التغذية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم الطبية، أوليغ غلاديشيف، أنه من الصعب مكافحة "إدمان الطعام"، لأنه يحدث منذ لحظة الولادة تقريبا، قائلا "عندما يبدأ الطفل بالتوتر أو الصراخ أثناء فترة الرضاعة يضع أي شيء في فمه ليصبح هادئا وبهذه الطريقة تبدأ عملية الإدمان، طالما أنه لديه شيء في فمه، فهو بخير".

    وأضاف غلاديشيف أن الاعتماد على الغذاء لا يحكم عليه في الحياة اليومية، على النقيض من الكحول على سبيل المثال، قائلا "أبسط نصيحة هي العثور على إدمان آخر، وليس دواء أو لعبة، كالوقوع في الحب، أو ممارسة الرياضة، أو تسلق الجبال فالحب هو أيضا اعتماد على شخص آخر".

    كما وينصح المصاب الراغب في التخلص من هذا الإدمان، بأن يكون هدفه طويل الأمد، وليس هدفا لمرة واحدة، مضيفا أن كل خمسة كيلوغرامات إضافية عن الوزن المسموح تساهم في درجة كبيرة بالقضاء على حياة الشخص.
    ويمكن ببعض الحيل أو الطرق تجنب عملية الذهاب الى الثلاجة، فعلى سبيل المثال يمكن تشتيت الانتباه عن طريق غسل الوجه بمياه باردة.

    حمية متوازنة

    وفقا لطبيبة التغذية والأستاذة المشاركة في قسم علم التغذية، يلينا تشيدا، فإن التغذية الصحية لا تشمل فقط البروتينات والدهون والكربوهيدرات، ولكن أيضا الفيتامينات والمعادن، ففي فترة الصيف نحتاج إلى إضافة أكبر قدر ممكن من الخضار والفواكه.

    "في فصل الشتاء، لدينا القليل جدا من الخضار والفواكه، وهذا هو المصدر الرئيسي للألياف، والألياف ضرورية، ويجب أن يكون لدى الجميع 20-25 غراما ... نحصل عليها فقط من الأطعمة النباتية ... في الشتاء وهي قليلة، وفي الصيف هناك المزيد منها، ومن الضروري، إذا جاز التعبير، الاستفادة منها وتناولها".

    كما ونصح أوليغ لينيف، طبيب الأعصاب وأخصائي التغذية في معهد أبحاث التغذية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم الطبية، بتناول الكثير من الخضار والفواكه في الصيف، والمزيد من البروتين في الخريف، ومن الأفضل استخدام الأغذية البحرية من الأسماك للحصول على البروتينات.

    التغذية لمشاكل الصحة
    قالت اختصاصية التغذية تشيدا، إنه في حالة وجود مشاكل صحية، يجب مراجعة النظام الغذائي، ويمكن للأطباء المساعدة، في ذلك فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من السمنة، فمن المستحسن تقليل تناول السعرات الحرارية عن طريق تقليل تناول الكربوهيدرات والدهون.

    "عندما يتم حساب كل ذلك ، يتم أخذ الجنس والعمر والطاقة التي ينفقها الشخص في الاعتبار، فعلى سبيل المثال، نقول أنك تحتاج إلى الكثير من البروتين، على سبيل المثال 90 غراما من اللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان، ثم ينظر الطبيب في الكيمياء الحيوية للمريض ويرى أن حمض اليوريك مرتفع، ويقول أنك لست بحاجة إلى البروتينات من تناول لحوم الحيوانات الصغيرة، ومن الأفضل تناول اللحوم من الحيوانات المسنة، وإذا وجد الطبيب ارتفاعا للكوليسترول، سينصحك بتناول لحوم الحيوانات الصغيرة في العمر وعدم تناول لحوم الحيوانت المسنة".

    كما وينصح بزيارة الطبيب للتحقق من عمل الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم.

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    نقص الوزن, الوزن, الجوع, مكافحة السمنة, السمنة
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