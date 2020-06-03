هل التباعد لأقل من مترين يقلل الإصابة بكورونا؟

يتساءل كثيرون عن مسافة التباعد الاجتماعي التي يمكن أن ينتشر فيروس كورونا المستجد خلالها.

تؤكد الدراسات العملية أنه كلما اقتربت من الشخص المصاب، كلما زاد خطر انتقال الفيروس إليك، في وقت تقول منظمة الصحة العالمية إن مسافة متر واحد تُعد آمنة للتعامل بين الناس، وهي الإرشادات التي اتبعتها بعض الدول في حين فضلت دول أخرى اختيار مسافات أكبر، من بينها المملكة المتحدة.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الإصابة بفيروس كورونا لا تتعلق بمسافة التباعد الاجتماعي، وإنما التوقيت أيضا يعتبر عاملا أساسيا في انتقال العدوى، فكلما قضيت وقتا أطول بالقرب من شخص مصاب، زاد خطر انتقال العدوى.

ورجح علماء بأن قضاء ست ثوان على بعد متر واحد من الشخص الذي تتعامل معه، يساوي قضاء دقيقة كاملة مع شخص تتعامل معه على مسافة مترين، والتعامل مع شخص لديه سعال من على بعد مترين ينطوي على نفس درجة المخاطر التي يشكلها التحدث إلى شخص لمدة 30 دقيقة من المسافة نفسها، ما يعني أن التباعد عن الآخرين لمسافة متر على الأقل هو الطريقة الأفضل للحد من فرص انتقال العدوى.

وأكدت الشبكة أن الخطر الأكبر يأتي من انتقال العدوى عن طريق شخص يسعل أمامك من مسافة قريبة، أو بسبب لمس الأسطح التي تعرضت للرذاذ المتساقط عليها جراء السعال، ثم لمس الوجه بالأيدي بعد ذلك.

وهناك اتفاق على أن انتقال العدوى يكون أسهل في الأماكن المغلقة، أكثر منه في الأماكن المكشوفة حيث الهواء الطلق، حيث خطر الإصابة يزداد بنحو 19 ضعفا في الأماكن المغلقة، مقارنة بفرص انتقال العدوى في الأماكن المكشوفة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 380 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.